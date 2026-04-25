Opitý muž sa chcel kreatívne vyhnúť HÁDKE s frajerkou: Policajti len dvíhali obočie, našli ho spať v pivnici!

OLOMOUC - Spoza našich hraníc sa na verejnosť opäť dostal bizarný príbeh, ktorý popísala na svojej stránke mestská polícia. Tá tentokrát zhrnula prípad z Olomouca, kde sa muž chcel vyhnúť hádke a hnevu svojej priateľky. Bol totiž opitý a tak na prespanie využil netradičné miesto. Miestni si mysleli, že sa k ním snaží dostať bezdomovec.
Muž chcel podľa všetkého zabezpečiť pokoj v domácnosti. "Netradičný prípad riešili olomouckí strážnici v nedeľu 19. apríla ráno v jednej z okrajových mestských častí," začala polícia popisovať prípad.
Nazdávali sa, že sa u nich snaží prespať bezdomovec
Na operačnom stredisku prijali hovor, že v pivnici jedného z bytových domov prespáva bezdomovec.
"Po príchode na miesto sme tu našli muža a jeho dôvod na spánok na tomto netradičnom mieste bol nasledujúci. Dotyčný v dome býva a predchádzajúceho večera nechcel ísť domov, pretože sa opil a jeho priateľka to neznáša, a tak si pre nocľah vybral miestnu pivnicu," popísali mestskí policajti kuriozitu.
Neodpustili si však aj záverečný komentár k celému prípadu. "Po vysvetlení situácie nastal čas nabrať odvahu a vydať sa do príslušného bytu, kde býva. Pri tom sme už však neasistovali a dúfame, že príchod domov prebehol v poriadku," zažartovala si mestská polícia v Olomouci.