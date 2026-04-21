Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Nedajú si povedať! Vodiči v Košickom kraji jazdili pod vplyvom drog a so zákazom činnosti

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Policajti v Košickom kraji počas uplynulého týždňa prichytili za volantom vodičov pod vplyvom drog a so zákazom šoférovať. Informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Vo štvrtok (16. 4.) okolo obeda zastavili v Košiciach vodiča po tom, ako prekročil povolenú rýchlosť. „Následnou lustráciou v informačných systémoch Ministerstva vnútra SR bolo zistené, že má uložené tri zákazy činnosti viesť motorové vozidlá, až do roku 2029,“ uviedla s tým, že mal aj pozitívny orientačný drogový test. Obmedzili ho na osobnej slobode. Ďalšieho zastavili v piatok (17. 4.) poobede vo Valalikoch, pričom nemal právoplatné rozhodnutie vo veci už zadržaného vodičského preukazu. Aj u tohto vodiča bol orientačný test na zistenie prítomnosti návykových látok v organizme pozitívny.

Na základe výsledkov toxikologického vyšetrenia sa rozhodne o ďalšom postupe aj v prípade pozitívneho orientačného testu na drogy u 35-ročného muža, ktorý šoféroval napriek zadržanému vodičskému preukazu a uloženému právoplatnému zákazu činnosti. Policajti ho prichytili na jednej z rožňavských ulíc. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia a obvinili z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

„Jeho spolujazdec dobrovoľne vydal plastové vrecúško s obsahom neznámej bielej kryštalickej látky, sklenenú fajku a ďalších šesť prázdnych plastových vrecúšok. Spolujazdec bol ako podozrivý zo spáchania trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky obmedzený na osobnej slobode,“ dodala Illésová. Polícia pripomína, že sadnúť si za volant napriek zákazu znamená vedomé porušenie zákona. Upozorňuje tiež, že vedenie vozidla pod vplyvom omamných a psychotropných látok predstavuje vážne riziko pre všetkých účastníkov cestnej premávky.

Viac o téme: Polícia DrogyZákaz
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Eva Pavlíková krúti hlavou: Ľudia sú nepoučiteľní, snáď sa toto nezopakuje!
Eva Pavlíková krúti hlavou: Ľudia sú nepoučiteľní, snáď sa toto nezopakuje!
Prominenti
Tlačová konferencia Ministerstva kultúry SR: Chránime naše dejiny - Obnova múzea na Myjave
Tlačová konferencia Ministerstva kultúry SR: Chránime naše dejiny - Obnova múzea na Myjave
Správy
TK strany SaS na tému Absurdné návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva
TK strany SaS na tému Absurdné návrhy z dielne ministerstva zdravotníctva
Správy

Domáce správy

Vážna nehoda Slovákov na
Vážna nehoda Slovákov na chorvátskej diaľnici :Vrazilo do nich rútiace sa auto, keď stáli na ceste
Zahraničné
Nedajú si povedať! Vodiči
Nedajú si povedať! Vodiči v Košickom kraji jazdili pod vplyvom drog a so zákazom činnosti
Domáce
Dvaja muži v obci
Dvaja muži v obci Svinia boli napadnutí! Traja muži skončili v cele
Domáce
V Nitrianskom kraji prudko stúpol počet prípadov chrípky
V Nitrianskom kraji prudko stúpol počet prípadov chrípky
Nitra

Zahraničné

Súdny dvor Európskej únie
Súdny dvor Európskej únie rozhodol: Maďarský zákon o LGBTI porušuje pravidlá EÚ
Zahraničné
Vážna nehoda Slovákov na
Vážna nehoda Slovákov na chorvátskej diaľnici :Vrazilo do nich rútiace sa auto, keď stáli na ceste
Zahraničné
Pápež Lev
Pápež Lev XIV. vzdal hold svojmu zosnulému predchodcovi Františkovi
Zahraničné
Maďarský premiér Péter Magyar.
Magyar šokoval vyhlásením: Ak príde do Maďarska, zatkneme ho! Mal na mysli dôležitého štátnika
Zahraničné

Prominenti

Seriál Sľub
Eva Pavlíková krúti hlavou: Ľudia sú nepoučiteľní, snáď sa toto nezopakuje!
Domáci prominenti
FOTO Premiéra filmu Diabol nosí
Premiéra filmu Diabol nosí Pradu 2: Dramatická Gaga, Heidi ukázala prsník a hlavné hviezdy... Wau!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, Jakub Jablonský
Odkaz Jablonského po sobáši v Let's Dance partnerke Dubayovej: Svadbu budeme mať spolu!
Domáci prominenti
Anne Hathaway
Anne Hathaway o diabolskom období: Bola som na dne! Bez tohto chlapa by som...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Oddychujte ako králi: Najkrajšie
Oddychujte ako králi: Najkrajšie historické kúpeľné mestá ponúkajú relax aj noblesu
dromedar.sk
Ilustračné foto
Revolúcia v oblakoch alebo klaustrofobická nočná mora? Poschodové sedadlá v lietadlách rozdelili svet na dva tábory!
Zaujímavosti
Celé stáročia sme žili
Celé stáročia sme žili v omyle: Archeológovia našli Shakespearov dom na mieste, ktoré bolo všetkým na očiach!
Zaujímavosti
Jaskyňa pod hradom Pembroke
Jaskyňa pod hradom Pembroke prehovorila: Dlhé roky ju ignorovali, teraz odhalila SVETOVÝ UNIKÁT!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Rezort financií sa chváli nízkym deficitom, analytici krotia nadšenie: Pozor na odložené účty a rekordný dlh!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Veľké upratovanie v Kauflande: Známe produkty končia, nahradia ich legendy z Lidla!
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)
Dlho očakávaná štvorprúdovka je tu: Pozrite sa, ako vyzerá úplne nová diaľnica pri Bratislave! (foto)

Šport

Záverečná nominácia a kompletný program: V Bratislave a Trenčíne štartujú MS v hokeji do 18 rokov
Záverečná nominácia a kompletný program: V Bratislave a Trenčíne štartujú MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
Už žiadne pochybnosti, no na dva týždne sú rivali: Černák a Slafkovský si vymenili krásne slová
NHL
Majstrovské ambície slovami i činmi: Poprad láka do svojich radov bývalú hviezdu Slovana
Majstrovské ambície slovami i činmi: Poprad láka do svojich radov bývalú hviezdu Slovana
Tipsport liga
Tréner Chelsea sa postavil za kritizovaného hráča, o predaji ani reči: Odkiaľ máte tieto správy?
Tréner Chelsea sa postavil za kritizovaného hráča, o predaji ani reči: Odkiaľ máte tieto správy?
Premier League

Auto-moto

TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Predstavujeme
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Unikátny projekt najluxusnejšieho auta od Rolls Royce. Niečo také ste ešte nevideli
Predstavujeme
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
TEST: Fiat Grande Panda La Prima Electric - štýl na každý deň
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
CV a motivačný list
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Motivácia a produktivita
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Odchádzame od šéfov, nie od firiem: Prečo je váš nadriadený kľúčom k vašej výpovedi?
Vzťahy na pracovisku
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
Diabol nosí Pradu sa vracia kín! Čo nás (opäť) naučí o kariére a prežití v korporáte?
O práci s humorom

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Máte doma tvaroh a zopár jabĺk? Vyskúšajte tento šťavnatý vrstvený koláč na plech.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Marhule, puding a mrvenička: Lepšie kysnutné koláče som ešte nerobila.
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Bublaniny

Technológie

Donald Trump údajne verí, že diétna Cola zabíja rakovinu v tele. Takéto tvrdenie však nemá oporu vo vede
Donald Trump údajne verí, že diétna Cola zabíja rakovinu v tele. Takéto tvrdenie však nemá oporu vo vede
Bulvár
Rusko sleduje americké satelity nad Iránom. Informácie posúva priamo do Teheránu
Rusko sleduje americké satelity nad Iránom. Informácie posúva priamo do Teheránu
Moderná vojna a konflikty
Vedci tvrdia, že zvrátili starnutie mozgu. Pomohol im nosový sprej s extracelulárnymi vezikulami
Vedci tvrdia, že zvrátili starnutie mozgu. Pomohol im nosový sprej s extracelulárnymi vezikulami
Veda a výskum
Dvaja ochrnutí pacienti začali po implantácii mozgového čipu znovu rýchlo komunikovať. Výsledky štúdie prekvapili aj vedcov
Dvaja ochrnutí pacienti začali po implantácii mozgového čipu znovu rýchlo komunikovať. Výsledky štúdie prekvapili aj vedcov
Technológie

Bývanie

Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?

Pre kutilov

Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Petúnie alebo muškáty? Jednoduché porovnanie vám pomôže vybrať tie pravé
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tajné erotické túžby znamení: Toto často o nich netuší ani ich partner
Partnerské vzťahy
Tajné erotické túžby znamení: Toto často o nich netuší ani ich partner
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vážna nehoda Slovákov na
Zahraničné
Vážna nehoda Slovákov na chorvátskej diaľnici :Vrazilo do nich rútiace sa auto, keď stáli na ceste
Fico telefonoval s novým
Domáce
Fico telefonoval s novým maďarským lídrom: Magyar na neho vytiahol PODMIENKU! Bez tohto žiadne ďalšie rokovania
Nečakané výsledky PRIESKUMU: Koho
Domáce
Nečakané výsledky PRIESKUMU: Koho Slováci vnímajú najlepšie? Názor na TOHTO človeka spojil voličov Smeru a PS
Maďarský premiér Péter Magyar.
Zahraničné
Magyar šokoval vyhlásením: Ak príde do Maďarska, zatkneme ho! Mal na mysli dôležitého štátnika

Ďalšie zo Zoznamu