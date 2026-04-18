Najväčšia CHYBA po podaní daňového priznania! TOTO nikdy nerobte, koledujete si o MASÍVNE problémy

BRATISLAVA - Apríl je obdobím, keď už väčšina daňovníkov podala daňové priznania za rok 2025. Mnohí však po odoslaní priznania riešia, čo urobiť s dokladmi a potvrdeniami, ktoré pri jeho vypracovaní použili. Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) upozorňuje, že tieto dokumenty rozhodne netreba vyhadzovať, pretože môžu byť potrebné pri prípadnej kontrole finančnej správy, pri opravách priznania a v niektorých prípadoch ich uchovávanie priamo vyžaduje zákon o účtovníctve.
Medzi doklady, ktoré je potrebné archivovať, patria potvrdenia o príjmoch a výdavkoch, dokumenty o nadobudnutí daru, potvrdenia o úrokoch z hypotéky, faktúry či bankové výpisy. Hoci sa účtovníctvo postupne digitalizuje, legislatíva zostáva prísna. „Doklady o príjmoch, výdavkoch, či úrokoch z hypoték sú základom pre preukázanie správnosti podaného daňového priznania. Fyzickým osobám - nepodnikateľom nevyplýva archivačná povinnosť zo zákona o účtovníctve, avšak odporúčam pre prípad daňovej kontroly disponovať všetkými dokladmi, z ktorých bolo vypracované daňové priznanie aspoň po dobu 5 rokov,“ vysvetľuje daňová poradkyňa a členka SKDP Dominika Ružičková Kubišová.
Povinnosť archivovať dokumenty sa naplno týka všetkých daňovníkov, ktorí sú účtovnou jednotkou – najmä obchodných spoločností. V ich prípade sa archivačná lehota počíta od konca účtovného obdobia, ktorého sa doklady týkajú. „Tieto lehoty sú dôležité, nakoľko finančná správa môže dodatočné vyrubiť daň alebo rozdiel dane až po dobu 5 rokov spätne a aj menšia chyba, resp. nedostatočné preukázanie môže viesť k dodatočnému doplatku alebo sankcii. Napríklad, účtovné doklady za rok 2025 je potrebné uchovávať 10 rokov, a mzdové listy až 50 rokov,“ dopĺňa Ružičková Kubišová.
Prehľadná archivácia a správne vyplnenie daňového priznania
Daňová poradkyňa zároveň odporúča, aby mali daňovníci dokumenty prehľadne usporiadané. Správna organizácia totiž výrazne uľahčuje prípadnú daňovú kontrolu. „Odporúčam mať doklady prehľadne zoradené podľa typu a roka, ideálne aj v elektronickej podobe. Takto bude každý doklad ľahko dostupný a čitateľný počas celej doby archivácie,“ radí.
Okrem samotnej archivácie je dôležité aj správne vyplnenie daňového priznania. Ak si daňovník po podaní všimne chybu, môže podať dodatočné priznanie a vyhnúť sa tak neskorším postihom zo strany finančnej správy. Aj v tomto prípade je nevyhnutné mať k dispozícii všetky podklady, z ktorých bolo priznanie vypracované.