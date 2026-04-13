Na dátume záleží! Odborník radí, kedy je lepšie založiť si živnosť: Ušetriť na odvodoch môžete stovky aj tisíce eur

BRATISLAVA - Nie je jedno, kedy presne začnete s podnikaním. Chystáte sa založiť si živnosť od 1. mája 2026? Podľa odborníka na sociálnu politiku Jozefa Mihála by ste nemali robiť. Ak totiž pár mesiacov počkáte, môžete ušetriť stovky eur. Rovnako dôležité sú dátumi založenia živnosti aj neskôr.
Ako uviedol, ak si živnosť založíte od 1. mája 2026, zaplatíte na mikroodvodoch 1100,34 eura. Ak si ju však založíte až od 1. decembra 2026, zaplatíte len 139,61 eura. Ušetríte tak 960,73 eur. Tento rozdiel vyplýva z novely zákona o sociálnom poistení, predloženej do parlamentu, o ktorom majú poslanci rokovať na aprílovej schôdzi. Podľa dôvodovej správy je cieľom novely upraviť mechanizmus vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre nízkopríjmové samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tým znížiť ich odvodovú záťaž. Účinnosť sa navrhuje od 1. júla 2026.
Na dátume záleží
Dátum môže zamávať finálnou sumou, ktorú zaplatíte na odvodoch, aj ak si plánujkete zakladať živnosť ešte v neskoršom období. "Nie je jedno, kedy presne začnete s podnikaním. Pri dobrom nastavení začiatku vašej živnosti môžete na odvodoch do SP ušetriť viac ako tisíc eur," upozornil Mihál na sociálnej sieti.
Vysvetlil to na prípade dvoch začínajúcich podnikateľov. Prvý z nich si založí živnosť v januári 2027. Prvých 6 kalendárnych mesiacov bude mať odvodové prázdniny a odvody začne platiť až od 1.7.2027, v tom čase bude ich výška 139,61 eura mesačne. "Mikroodvody bude platiť aj za mesiace 1-6/2028, ich výška dnes nie je ešte známa, odhadom pôjde o sumu 147 eur mesačne. V marci 2028 podá daňové priznanie za rok 2027, od 1.7.2028 bude platiť odvody do SP podľa výšky príjmu v daňovom priznaní. Za obdobie 7/2027 - 6/2028 zaplatí na mikroodvodoch približne 1 700 eur," prepočítal.
Druhý podnikateľ, v tomto prípade podnikateľka, si založí živnosť v decembri 2026. Prvých 6 kalendárnych mesiacov bude mať tiež odvodové prázdniny. Za jún 2027 zaplatí mikroodvody 139,61 eur. V marci 2027 následne podá daňové priznanie za rok 2026. "Keďže jej príjem zo živnosti za (december) 2026 nepresiahne hranicu 2983,37 eur, v období od 1.7.2027 do 30.9.2028 nebude povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne," vysvetlil Mihál.
V predĺženej lehote v júni 2028 potom podá daňové priznanie za rok 2027 a od 1.10.2028 bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne podľa výšky príjmu v daňovom priznaní. Až do 30. septembra 2028 tak do sociálnej poisťovne zaplatí len 139,61 eur. "Fakticky si takto predĺži odvodové prázdniny na 21 mesiacov," skonštatoval Mihál. Oproti prvému podnikateľovi ušetrí na odvodoch sumu necelých 1600 eur + odvody za tri mesiace, teda v za obdobie júl - september 2028.
Podľa Mihála ide o úplne legálny spôsob, ako ušetriť na odvodoch, spočívajúci v pochopení stále viac a viac zložitého systému.