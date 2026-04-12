Zmena pravidiel? Huliak podmieňuje ďalšiu podporu konsolidácie, TOTO je jeho požiadavka!

BRATISLAVA - Na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu podporia poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) novelu cestného zákona. Podmienkou podľa neho však je, že z nej vypadnú ustanovenia o stacionárnych radaroch v správe obcí a miest. Poslanci odmietnu novelu mediálneho zákona, no do prvého čítania pustia novelu zákona o audiovizuálnom fonde. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal Huliak. Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) kritizovala, že sa podľa nej parlament bude z veľkej časti zaoberať „absurdnosťami“.
Huliak zdôraznil, že sa nezaradení poslanci Národnej rady SR, ktorí sú členmi jeho Strany vidieka, budú usilovať o prispôsobenie ekonomických zákonov tak, aby nezaťažovali bežných občanov. „Pani Saková (ministerka hospodárstva) predostiera 25 opatrení na zníženie energetickej záťaže v rámci podnikateľov, v rámci obcí, miest a aj súkromnej sféry. Všetky tieto opatrenia si vezmeme, podporíme, samozrejme, ak budú mať konštruktívne riešenia takého charakteru, že to nebude na úkor štátneho rozpočtu aj všetkého s tým súvisiaceho,“ povedal Huliak.
Stohlová poznamenala, že koalícia sa na nadchádzajúcej schôdzi parlamentu bude opäť zaoberať aj absurdnosťami, ako napríklad možnosťou, aby mohli poslanci sobášiť ľudí. Za oveľa horší problém však označila novelu volebného zákona. Zrušením možnosti voľby poštou zo zahraničia sa podľa nej súčasná vládna koalícia usiluje zabetónovať pri moci.
Huliak tvrdil, že jeho traja poslanci novelu podporia, keďže nie je pri tejto voľbe zabezpečená tajnosť. „Kto chce raz za štyri roky voliť, tak si jednoducho spôsob nájde, pretože naozaj Slovák žijúci na Slovensku a platiaci na Slovensku dane, by mal rozhodovať o tom, kto tu bude vládnuť a akým spôsobom,“ dodal minister. Stohlová namietala, že v návrhu je iba možnosť voľby na zastupiteľstvách, ktoré Slovensko v mnohých štátoch nemá.
Huliak podmieňuje ďalšiu podporu konsolidácie zmenou zákona o DPH
Minister cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Rudolf Huliak podmieňuje podporu ďalších konsolidačných opatrení schválením návrhu na zrušenie vratiek DPH v niektorých sektoroch. Tvrdí, že bez takéhoto opatrenia nevidí dôvod podporovať kroky, ktoré by podľa neho zaťažovali obyvateľov. V nedeľu to uviedol v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Návrh vyvoláva aj kritiku opozície, ktorá upozorňuje na možné riziká pre podnikateľské prostredie.
„Nevidím dôvod konsolidovať, keďže k tomuto opatreniu nechcú pristúpiť a chceme naďalej vytvárať dôvod na podvody s vratkami DPH. Nevidím dôvod, aby sme my súhlasili s opatreniami, ktoré sa majú dotknúť peňaženiek a životnej úrovne obyvateľov Slovenska,“ uviedol minister. Vratky DPH by sa podľa Huliaka mali zrušiť najmä v oblastiach reklamy, informačných technológií a poradenstva, kde sú podľa neho podvody najčastejšie. „Chceme zaručiť, aby sa postupne zrušili všetky vratky DPH a zabezpečiť, aby do štátneho rozpočtu pritieklo 900 miliónov až miliarda, možno až 1,3 miliardy eur v rámci výberu DPH,“ uviedol Huliak.
Opatrenie by nemalo zaťažiť domácnosti
Zdôraznil, že opatrenie by nemalo zaťažiť domácnosti, práve naopak. „Každá slovenská rodina dnes dopláca na podvody s DPH približne 600 eur ročne. My prinášame riešenie, ktoré to má zastaviť bez dosahu na peňaženky ľudí,“ argumentoval. Návrh sa však podľa Huliaka na koaličnej rade nestretol s pochopením a zatiaľ nemá podporu. Huliak priznal, že sa s ním nestotožnili všetci partneri, a preto ho predkladá ako poslaneckú iniciatívu.
Opozícia s cieľom bojovať proti daňovým podvodom súhlasí, k samotnému návrhu má však výhrady. Poslankyňa NR SR za Progresívne Slovensko (PS) Tamara Stohlová upozornila, že plošné obmedzenie vratiek DPH by mohlo narušiť fungovanie existujúceho systému DPH v rámci Európskej únie. „Takýto zásah do daňového systému môže priniesť chaos a nejasnosti v praxi. Nie je to nástroj určený na dlhodobé a plošné použitie,“ uviedla. Zároveň kritizovala, že návrh prichádza do NR SR ako poslanecký návrh, a nie ako vládne opatrenie. „Ja si myslím, že koalícia v skutočnosti nemá vôľu bojovať proti korupcii, bojovať proti daňovým podvodom a presne preto to pán Huliak musí komunikovať verejne, a nie so svojimi koaličnými partnermi,“ dodala.