Finančná správa eviduje viac ako milión podaných daňových priznaní k dani z príjmu

BRATISLAVA - Do pondelka (13. 4.) zaevidovala Finančná správa (FS) SR 1,014 milióna riadnych daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2025. Daňovníci si svoje povinnosti plnia v porovnateľnom rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch. Daňové priznania právnických osôb dokonca medziročne vzrástli o 1,49 %, ich počet je 167.129, informovala v utorok FS.
Finančná správa podané daňové priznania priebežne spracúva. K utorku je spracovaných viac ako 800.000 priznaní, pričom najvyššiu mieru spracovania majú daňové priznania právnických osôb. Na základe podaných daňových priznaní bude finančná správa postupne zasielať aj preplatky. Tie daňovníci dostanú najneskôr do 11. mája tohto roka.
Medziročne rastie aj záujem o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Celkovo bolo podaných 359.166 oznámení a žiadostí, čo je nárast o 6,49 %. Daňovníci tak využívajú možnosť flexibilnejšie si naplánovať splnenie svojich povinností.