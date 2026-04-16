Záchranná služba otvára dve nové stanice v TÝCHTO okresoch: Dostupnejšia pomoc pre región

HURBANOVO/BÍŇA - Záchranná zdravotná služba (ZZS) ZaMED vo štvrtok otvorila dve nové stanice rýchlej zdravotnej pomoci v Hurbanove v okrese Komárno a Bíni v okrese Nové Zámky. Tieto stanice sú súčasťou siete, v rámci ktorej ZaMED zabezpečuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v regióne, informoval riaditeľ ZZS ZaMED Matej Polák.
ZZS ZaMED zabezpečuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť na juhu Slovenska od roku 2005. V jej tíme pôsobí viac ako 300 lekárov a záchranárov. „Nové stanice v Hurbanove a Bíni znamenajú pre obyvateľov regiónu dostupnú a odbornú pomoc pri náhlych zdravotných komplikáciách. V oboch budú slúžiť skúsené posádky zložené z profesionálnych záchranárov. Pri výjazdoch budú využívať moderné sanitné vozidlá, kvalitné prístrojové vybavenie aj technológie, ktoré podporujú rýchlu diagnostiku a efektívne odovzdanie pacienta do nemocnice,“ povedal Polák.
Rozšírenie siete staníc na Slovensku
Okrem Hurbanova a Bíne uvedie ZaMED v tomto roku do prevádzky nové stanice aj v ďalších lokalitách na južnom a strednom Slovensku - v Šuranoch, Demandiciach, Zlatnej na Ostrove, Zvolenskej Slatine a vo Farnej. Ich zriadenie je súčasťou prebiehajúcej reformy siete záchrannej zdravotnej služby, ktorej cieľom je zlepšenie dostupnosti záchrannej zdravotnej služby pre obyvateľov na celom Slovensku.
Otvorenie nových staníc privítali aj zástupcovia miestnych samospráv. „Stanica záchrannej zdravotnej služby sa v Hurbanove otvára po rokoch. Veľký význam má nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre všetky okolité obce. Záchranná služba sa stáva dostupnejšou a rýchlejšou pre všetkých v spádovej oblasti,“ povedal primátor Hurbanova Peter Závodský.
ICE karty pre rýchlejšiu pomoc
Spoločne so starostkou Bíne Anitou Herbácskóovou prevzal Závodský ICE karty pre miestnych seniorov. Do kariet si môžu doplniť dôležité údaje, ako sú ochorenia, alergie, užívané lieky či kontakt na blízku osobu. Karty v prípade núdze môžu záchranárom pomôcť rýchlejšie sa zorientovať v zdravotnom stave pacienta a presnejšie zasiahnuť.
Záchranná zdravotná služba ZaMED ošetrí ročne viac ako 25.000 pacientov. Jej posádky najazdia viac ako 1.300.000 kilometrov. Súčasťou ZaMED je aj tréningové centrum, v ktorom sa od svojho vzniku uskutočnilo viac ako 720 kurzov a školeniami prešlo vyše 4800 účastníkov. V roku 2026 získalo akreditáciu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR ako vzdelávacia inštitúcia v oblasti celoživotného vzdelávania.