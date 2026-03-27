MOLD - Svet šokoval prípad z waleského mestečka Mold, kde sa moderná technológia stala komplicom pri brutálnom zločine. Iba 18-ročný Tristan Roberts zavraždil svoju vlastnú matku Angelu po tom, čo týždne detailne plánoval útok. Do príprav pritom zapojil aj umelú inteligenciu, ktorú oklamal, aby mu poradila s výberom zbraní. Súd ho v stredu poslal za mreže na doživotie.
Angela Shellisová bola podľa rodiny ženou s obrovským srdcom, ktorá celý život zasvätila pomoci svojmu mladšiemu synovi. Tristan mal diagnostikovaný autizmus a ADHD, pričom dlhodobo bojoval s poruchami správania. Nikto však netušil, že jeho fascinácia násilím a sériovými vrahmi vyústi do rodinnej tragédie. Informoval o tom portál Daily Mail.
Vyšetrovanie odhalilo desivé pozadie príprav. Tristan trávil hodiny na platforme Discord, kde zdieľal nenávistné správy. Čo je však najviac znepokojujúce, pri plánovaní vraždy využíval nástroje umelej inteligencie. Keď sa systému pýtal, aké zbrane by mal použiť „neskúsený vrah“, AI ho najskôr odmietla.
Mladík však bezpečnostné protokoly obišiel primitívnym trikom – tvrdil, že píše knihu o sériových vrahoch. Na tento fiktívny účel mu už AI ochotne poskytla informácie, ktoré následne využil v realite. Po svojich 18. narodeninách si legálne nakúpil kladivá, nože a ochranný odev.
Poprava v prírodnej rezervácii
Deň útoku si Tristan vopred naplánoval. Svoj status na sociálnej sieti zmenil na mrazivé: „Dnes je tá noc.“ Svoju matku najskôr hodiny držal v dome ako väzenkyňu, napádal ju a ignoroval jej prosby o milosť. Angela mu podľa BBC dokonca v zúfalstve ponúkala, že ho bude pred úradmi kryť, ak jej zavolá záchranku.
Namiesto pomoci ju však nadránom presvedčil, aby s ním odišla do prírodnej rezervácie v Prestatyne pod zámienkou, že jej zabezpečí ošetrenie. Tam ju chladnokrvne ubil kladivom k smrti. Celý čin si dokonca nahrával.
Po vražde sa Tristan vrátil domov a na Discorde sa pred kamarátmi činom pochválil. Aby zmiatol rodinu, z matkinho telefónu odpisoval na správy. Keď mu starší brat Ethan písal, aby mu Angela zavolala, nech vie, že žije, Tristan odpísal: „Myslím, že žijem.“
Hoci matka mala už skôr obavy o svoju bezpečnosť a brat v dome nainštaloval kamery, tragédii nedokázali zabrániť. Súd v Molde neuznal mladíkovu psychickú poruchu ako poľahčujúcu okolnosť. Podľa znalcov presne vedel, čo robí. Odsúdili ho na doživotie s minimálnou dĺžkou trestu 22,5 roka.