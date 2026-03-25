Polícia vyšetruje desivý prípad! V pražskom lesoparku zomrelo po násilnom útoku 3-ročné dievčatko

PRAHA - V Prahe došlo v noci na stredu k mimoriadne tragickej udalosti. Podľa informácií českých médií prišlo o život približne trojročné dievčatko. Polícia na mieste zadržala muža, ktorý je podozrivý zo spáchania násilného trestného činu.
Incident sa odohral na okraji lesoparku v pražskej mestskej časti Praha 4. Na miesto okamžite vyrazili kriminalisti aj záchranári. „Policajti zadržali muža, ktorý je podozrivý z násilného trestného činu voči neplnoletej osobe,“ uviedol pre Blesk.cz hovorca pražskej polície Jan Daněk.
Záchranná služba potvrdila, že dieťa sa už nepodarilo zachrániť. „Na základe volania zo strany polície Českej republiky sme k neplnoletému dievčaťu vyslali posádku s koronerom,“ povedal hovorca pražskej záchranky Karel Kirs.
Prípad si okamžite prevzali kriminalisti z oddelenia vrážd, tzv. mordparta. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania a vek poškodenej nemôžeme byť v tejto chvíli konkrétnejší,“ doplnil Daněk bez ďalších podrobností. Polícia zatiaľ nezverejnila bližšie informácie o okolnostiach tragédie ani o vzťahu zadržaného muža k dieťaťu. Vyšetrovanie pokračuje.