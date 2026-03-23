Hrôza počas vyučovania: 15-ročné dievča vypadlo z okna! Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky

PRAHA - Piatkové vyučovanie na prestížnej pražskej škole prerušila šokujúca udalosť, z ktorej mrazí. Iba 15-ročné dievča vypadlo z okna budovy priamo počas vyučovacieho procesu a utrpelo vážne zranenia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a polícia aktuálne preveruje najhorší možný scenár – pokus o dobrovoľný odchod zo sveta.
K dramatickému incidentu došlo v piatok pred desiatou hodinou v areáli Lauderovej materskej školy, základnej školy a gymnázia v Belgickej ulici na pražských Vinohradoch. Školský areál, ktorý patrí Židovskej obci, sa v okamihu zaplnil sanitkami a policajnými vozidlami. Informoval o tom portál iDnes.
Podľa oficiálnych informácií od polície nemuselo ísť o nešťastnú náhodu, ale o vedomé konanie mladistvej osoby. „Pätnásťročné dievča malo vyskočiť z tretieho poschodia. Zranilo sa, prevzala si ho záchranka. Prípadom sa zaoberáme pre podozrenie z pokusu o samovraždu,“ potvrdil pre české médiá policajný hovorca Jan Daněk.
Záchranári po príchode na miesto našli dievča pri vedomí, no s devastačnými zraneniami dolných končatín. Na miesto bol okrem posádky vyslaný aj lekár a inšpektorát. Incident vyvolal vlnu otázok o bezpečnosti a psychickom stave žiakov na školách. Vyšetrovanie bude teraz pokračovať skúmaním motívu a okolností, ktoré pádu predchádzali.