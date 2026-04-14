Policajti ich vymákli rovno na zastávke MHD: Tínedžeri si išli do mesta užiť s dvoma dvojlitrovými fľašami piva!

PRAHA - Bezpečnostné zložky mesta Praha mali uprostred centra najväčšieho českého mesta čo robiť. Prichytili totiž troch neplnoletých tínedžerov pri tom, ako si vychutnávajú pivo z dvoch dvojlitrových fliaš. Jedno z detí dokonca vyzeralo, že mu je nevoľno a upadalo do spánku. Mestskí policajti preto okamžite zasiahli a vydali sa na pátranie po obchode, kde pivo kúpili.
Mestskí policajti o incidente informovali na sociálnej sieti s videom, v ktorom ukazujú autentický zásah na zastávke MHD, kde trojicu prichytili. Všimli si totiž, ako sa dvaja ľudia skláňajú nad jednou osobou. Tá javila známky, akoby jej bolo nevoľno.
Dve dvojlitrové pivá a elektronická cigareta
Ako sa ukázalo, nemalo ísť o len bežnú nevoľnosť. "Trojica šestnásťročných a dve dvojlitrovky piva. Na zastávke MHD vo Viedenskej ulici si prechádzajúca hliadka všimla dvojica, ktorá sa skláňala nad dievčaťom sediacim na lavičke. Príčinou jej nevoľnosti mala byť kombinácia piva a elektronickej cigarety," skonštatovala polícia.
Išlo o trojicu šestnásťročných tínedžerov, ktorí spolu vypili dve dvojlitrové fľaše piva. "Neďaleká večierka, kde pivo kúpili a kam mladík strážnikov zaviedol, bola už zatvorená. Mladiství nadýchali 0,13 - 1,37 promile. K dievčaťu, ktoré nadýchalo najviac a chvíľami zaspávalo, bola privolaná záchranná služba," popísali mestskí policajti z Prahy.
Záchranka v sprievode matky previezla dotyčnú do nemocnice. Ďalší skontaktovaní rodičia rozhodli, že sa ich ratolesti dopravia domov sami. Prípad bol odovzdaný na Orgán sociálno-právnej ochrany detí a príslušnému správnemu orgánu na doriešenie.