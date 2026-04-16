Obec pri Nitre vydala VAROVANIE: Podozrivé auto malo lákať deti na odvoz domov! Vyjadrenie polície

VÝČAPY-OPATOVCE - V obci Výčapy Opatovce v okrese Nitra sa malo pohybovať podozrivé auto, ktoré ponúkalo deťom odvoz domov. Upozorňuje na to samospráva.
Obecný úrad vyzval občanov k zvýšenej ostražitosti. V obci Výčapy - Opatovce bol zaznamenaný výskyt podozrivého bieleho vozidla, ktorého posádka sa snažila pod zámienkou výkupu železa nadviazať kontakt so skupinou detí a ponúkať im odvoz domov. "Vďaka duchaprítomnosti detí bola ŠPZ vozidla zaznamenaná a prípadom sa už zaoberá polícia," oznámila obec na sociálnej sieti.
O stanovisko k prípadu sme požiadali políciu. "Nitrianski policajti v pondelok v poobedných hodinách prijali informáciu, že v obci Výčapy – Opatovce sa pohybuje biela dodávka, ktorej osádka sa pýtala detí idúcich zo školy na možnosť výkupu starého železa s tým, že by ich odviezli domov, ak také železo majú doma. Policajti začali okamžite získané informácie preverovať, avšak žiadnu bielu dodávku v obci, ani v jej okolí nespozorovali," uviedla v reakcii pre Topky.sk nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková.
Policajná hovorkyňa dodáva, že to nie je prvýkrát, čo sa objavili obavy z dodávky, ktorá má lákať deti do auta. Preto je dôležité zostať ostražitý a situáciu nikdy nepodceňovať. "Každé takéto podozrenie berieme vážne a nepodceňujeme ho, pretože bezpečnosť našich detí je vždy na prvom mieste," zdôrazňuje.
Obec vyzýva k zvýšenej opatrnosti
Obec pri Nitre prosí občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu neznámych osôb a podozrivých vozidiel v obci. Zároveň vyzýva, aby sa rodičia porozprávali so svojimi deťmi o zásadách bezpečnosti a zdôraznili im, aby nekomunikovali s cudzími ľuďmi a v žiadnom prípade nenastupovali do neznámych áut. Dôležité si je taktiež všímať svojich susedov, najmä starších občanov a deti, ktorí môžu byť zraniteľnejší.
V prípade, že spozorujete podozrivé osoby alebo vozidlá, ktoré sa správajú neobvykle, okamžite kontaktujte Políciu SR na telefónnom čísle 158. "Ak je to možné, pokúste sa zapamätať si alebo vyfotografovať evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), farbu, typ auta a popis osôb. Tieto informácie výrazne pomáhajú pri identifikácii," vyzýva obec.