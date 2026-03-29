Obyvatelia v STRACHU! Muž podozrivý z vraždy sa pohybuje po meste: Polícia VARUJE, nosí pri sebe sekeru a nože

PRAHA - Pražskí policajti v posledných hodinách prijímajú desiatky telefonátov na tiesňovú linku 158. Pátrajú po nebezpečnom recidivistovi závislom od drog, ktorý je hľadaný v súvislosti s nálezom ohoreného ženského tela. Prípad vyšetrujú ako vraždu. Napriek množstvu hlásení od vystrašených obyvateľov sa muža zatiaľ nepodarilo chytiť.
Jedna z obyvateliek mestskej časti Kamýk pre Novinky.cz opísala, že jej manžel hľadaného muža videl v piatok večer v Olbramovickej ulici. „Okolo pol siedmej večer ho manžel videl na Kamýku,“ povedala žena, ktorá si neželala zverejniť meno. „Manžel prišiel domov, vykladal veci z auta a písal mi, že vonku sú ‚monštrá‘ a že to bude ťažká noc. Keď potom videl na internete, že ho hľadá polícia, okamžite im volal, že dotyčného videl ísť smerom k zastávke Lhotecký les,“ dodala.
Český policajný hovorca Richard Hrdina potvrdil, že podobných hlásení je veľa. „Ľudia nám posielajú desiatky podnetov. Kriminalisti všetko preverujú, ale zatiaľ žiadny z nich neviedol k vypátraniu hľadanej osoby,“ uviedol.
46-ročný Jaroslav Rychtera je podľa polície dlhodobo bezdomovec. V databáze má uvedené trvalé bydlisko v Prahe 4. Je vysoký približne 196 cm, má hnedé oči a pôsobí staršie, než je jeho skutočný vek. Polícia upozorňuje, že ide o nebezpečného recidivistu, ktorý môže byť ozbrojený. „Nosieval pri sebe nože aj sekeru,“ uviedli policajti pri vyhlásení pátrania.
„Sme radi, že nám ľudia pomáhajú,“ uviedol hovorca polície. Zároveň zdôraznil, aby sa nikto nepokúšal muža zadržať na vlastnú päsť. „Ak ho niekto uvidí, nech okamžite volá linku 158,“ dodal.
Strach medzi obyvateľmi, boja sa vyjsť z domu
Obavy medzi miestnymi rastú. Na sociálnych sieťach sa šíria varovania aj vzájomná podpora. „Dnes som videla počas dvadsiatich minút štyri policajné autá. Jazdili pomaly a rozhliadali sa. Človek sa bojí vytiahnuť päty z domu,“ napísala jedna z obyvateliek Kamýku.
„Mám doma dve deti a také monštrum tu nechcem. Ak by ste ho ešte videli, napíšte mi správu,“ znie ďalší komentár. „Tiež mám dve deti a nechcem, aby sa im niečo stalo — ani ostatným,“ reagovala ďalšia.
Ľudské pozostatky objavili hasiči vo štvrtok ráno po uhasení požiaru v squate na ulici U plynárny v Michli. Polícia neskôr potvrdila, že išlo o ohorené ženské telo. Vyšetrovatelia následne začali pracovať s verziou vraždy a vyhlásili pátranie po Rychterovi.