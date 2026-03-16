Polícia pátra po podozrivom vozidle: Môže pomôcť objasniť vraždu pri Vydranoch

TRNAVA - Polícia naďalej pracuje na objasnení závažného trestného činu, ktorý mal za následok stratu ľudského života. Podarilo sa identifikovať vozidlo, ktorého vodič by svojou výpoveďou mohol dopomôcť k objasneniu skutku. Informovala o tom Zlatica Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. Má ísť o prípad vlaňajšieho nálezu ženského tela bez známok života pri obci Vydrany neďaleko Dunajskej Stredy.
Polícia identifikovala podozrivé vozidlo
„Policajti trnavskej krajskej kriminálnej polície naďalej intenzívne pracujú na objasnení závažného trestného činu, ktorý mal za následok stratu ľudského života. Na základe rozsiahleho a mimoriadne náročného vyšetrovania a preverovania všetkých dostupných informácií polícia identifikovala vozidlo, ktorého vodič by svojou výpoveďou mohol dopomôcť k objasneniu tohto skutku,“ priblížila hovorkyňa.
Verejnosť vyzvaná na pomoc pri pátraní
Polícia v tejto súvislosti zverejnila na sociálnej sieti video zobrazujúce predmetný osobný automobil. „Ak ste vozidlo na záberoch spoznali, prípadne máte k nemu alebo jeho vodičovi akékoľvek informácie, kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení polície,“ vyzvala Antalová verejnosť.
Telo 39-ročnej ženy z okresu Galanta našiel v marci 2025 pri hlavnej ceste neďaleko obce Vydrany poľovník, ktorý následne zalarmoval políciu. Tá začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.