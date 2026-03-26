Akcia Otrok v plnom prúde! Polícia v Spišskej Novej Vsi udrela skoro ráno: Zadržali dve podozrivé osoby

BRATISLAVA - Polícia realizuje od skorých ranných hodín zásah v Spišskej Novej Vsi v rámci akcie s krycím názvom Otrok. Zadržala dve podozrivé osoby. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
„Vo štvrtok v čase o 6.00 h boli v meste Spišská Nová Ves zadržané dve podozrivé osoby, pričom obe osoby sú štátni príslušníci Slovenskej republiky,“ spresnil Hájek. Objasnil, že v rámci procesných úkonov bola súčasne vykonaná aj domová prehliadka.
Dodal, že zásah vykonala Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ za súčinnosti Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance. „V súčasnosti prebiehajú ďalšie potrebné procesné úkony v zmysle Trestného poriadku. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je aktuálne možné poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol hovorca.