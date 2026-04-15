Škôlkari mali použitými injekčnými striekačkami dopichať deti! Šokujúce DETAILY, ich matka má byť narkomanka

GALANTA - Polícia rieši incident v okrese Trnava, ktorý má súvisieť s injekčnými striekačkami. Odohrať sa mal v škôlke medzi deťmi.
"Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Galante preverujú okolnosti udalosti, ktorá sa mala stať dnes dopoludnia, medzi deťmi v jednom z predškolských zariadení v okrese Galanta," informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že v súvislosti s udalosťou mali byť kontaktovaní zákonní zástupcovia dotknutých detí. Polícia podľa jej slov preveruje všetky relevantné okolnosti za účelom náležitého zistenia skutkového stavu veci. "Žiadne bližšie informácie k udalosti nie je, vzhľadom na vek zúčastnených osôb a citlivosť prípadu, možné poskytnúť," dodala stručne polícia.
Väčšie svetlo do prípadu vniesla TV Markíza. Podľa nej sa incident odohral v jednej z materských škôl v Seredi a mal súvisieť s injekčnými striekačkami. Do škôlky ich mal priniesť len štvorročný chlapec, ktorý nimi následne pichal ďalšie deti. Ukázalo sa, že striekačky aj ihly už boli predtým použité.
Podľa zverejnených informácií malo byť poranených sedem detí a na útokoch sa mali podieľať dvaja škôlkari, dvojičky. Deti mali byť pichnuté do rúk, nôh aj iných častí tela. Údajne sa mali hrať na lekárov. Riaditeľka materskej školy pre televíziu uviedla, že striekačky mali nájsť doma, ich matka má byť narkomanka. Prípad rieši okrem polície aj sociálka.
Reakcia mesta
"Prípad je v rukách príslušných orgánov a jeho okolnosti preveruje polícia. Z dôvodu citlivosti prípadu nie je možné poskytovať ďalšie bližšie informácie nad rámec oficiálne potvrdených skutočností. Mesto bude pri objasňovaní udalosti plne súčinné," priblížila Zuzana Hrinková Siebenstichová z Mestského úradu v Seredi.
Samospráva zároveň považuje za dôležité pripomenúť, že vedenie mesta dlhodobo rieši tému prítomnosti drogovo závislých osôb na území Serede v pravidelnej komunikácii s políciou a ďalšími príslušnými inštitúciami. "Ide o vážny spoločenský problém, ktorý nemožno bagatelizovať ani prehliadať, najmä ak môže ohroziť bezpečnosť detí. Verejnosť chceme uistiť, že situácia je riešená s plnou vážnosťou a v súčinnosti s kompetentnými orgánmi," doplnila Hrinková Siebenstichová.