STRACH na bystrickom sídlisku: Dravce strácajú plachosť! Líška zaútočila na psa priamo pri škole

BANSKÁ BYSTRICA – Najväčšie bystrické sídlisko Sásová čelí nezvyčajnému a nebezpečnému problému. Medzi bytovkami sa čoraz častejšie pohybujú líšky, ktoré úplne stratili plachosť. Čo je však horšie, pribúdajú prípady, kedy tieto divé zvieratá priamo napadli domácich miláčikov. Obyvatelia Sitnianskej či Tatranskej ulice majú strach – líšky sa totiž zdržiavajú aj v blízkosti škôl a škôlok.
Situácia v Sásovej sa podľa miestnych vyostruje. Banskobystričan Viktor opísal, ako na jeho psa vybehla líška z kríkov priamo pri základnej škole. „Pred chvíľou mi líška ktorá sa zdržuje vo vnútrobloku medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou napadla psa. Nakoľko už minule sa k nemu zakrádala keď som ho venčil ráno pred robotou a od susedky som počul že už napadla aj iného psa kontaktoval som aj Mestskú Políciu. Teraz sa zrejme ešte stále schováva v kríku ktorý je pri škole z ktorého aj teraz vybehla na môjho psa,“ uviedol v skupine na sociálnej sieti.
O tom, že líšky sa ľudí už vôbec neboja, svedčia aj najnovšie videá a fotografie. Na Tatranskej ulici sa podarilo Ondrejovi natočiť líšku, ako si v pokoji kráča po chodníku popri zaparkovaných autách uprostred dňa. Podľa komentárov obyvateľov na sociálnych sieťach nejde o ojedinelý jav. „Ráno o šiestej bola na zastávke na Rudohorskej,“ píše Antónia. Ďalší obyvatelia tvrdia, že líšky stretávajú každé ráno pri ceste do práce.
Miestni sa obávajú, že nejde o jedno zatúlané zviera. Podľa svedectiev sa po Sásovej pohybuje hneď niekoľko jedincov, ktorí si v blízkosti bytoviek hľadajú potravu. Hlavným problémom je vnútroblok medzi Sitnianskou a Tatranskou ulicou, kde sa zvieratá cítia v bezpečí v hustom poraste.
Obyvatelia sa pýtajú, kedy kompetentní zasiahnu. „Dokedy to bude takto pokračovať? Máme strach o psov aj o deti,“ pýta sa pani Helena. Hoci mesto a polícia situáciu monitorujú, líšky sa na sídlisko vracajú opakovane.
Ak stretnete líšku na sídlisku, nepribližujte sa k nej a nepokúšajte sa ju kŕmiť. V prípade agresívneho správania zvieraťa okamžite kontaktujte mestskú políciu na čísle 159.