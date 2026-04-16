Nové DETAILY v kauze injekčných striekačiek v škôlke v Seredi: Hrali sa na doktorov! Polícia začala trestné stíhanie

SEREĎ - V stredu (15. 4.) sa odohral v jednej z materských škôlok v Seredi incident, ktorý by rodičia ani učitelia nečakali. Dvojčatá priniesli do škôlky použité injekčné striekačky a ihly, s ktorými potom v hre na doktorov pichali seba aj iné deti. Vziať ich mali matke, ktorá je užívateľkou drog. Prípadu sa venuje sociálka aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie. Deti skončili po incidente v nemocnici.
Bližšie detaily k prípadu priniela TV Joj. Matka štvorročných dvojičiek priviedla v stredu svoje deti do škôlky ešte pred ôsmou hodinou ráno. Krátko nato sa išli hrať so spolužiakmi. „Pri hre, keď sa deti hrali na pani doktorku, tak jedno dievčatko povedalo, že ju pichli, tak išla to skontrolovať a našla tam striekačky,“ opísala riaditeľka materskej školy Beata Lukáčová.
Deti do škôlky priniesli viacero injekčných striekačiek aj použitých ihiel, ktoré mali pravdepodobne ukryté vo vreckách. Učiteľky ošetrili spolu sedem detí, vrátane dvoch, ktoré ihly priniesli. Vpichy mali na rukách, nohách aj na chrbte. „Skontrolovali sme všetky deti, bola im poskytnutá prvá pomoc, čiže sa to dezinfikovalo. Táto pani učiteľka to hneď zbadala, pretože sa to udialo v priebehu 10 minút. A doslova sú linčované komentármi a mňa to veľmi mrzí,“ dodala pre TV Joj riaditeľka, ktorá okamžite kontaktovala políciu, sociálnu kuratelu aj rodičov. Matka sa jej do telefónu priznala, že také striekačky majú doma a že deti ich bežne majú. Po matku dvojičiek prišli policajti a odviedli ju na výsluch.
Pred škôlkou čakali po incidente rodičia detí, t tadiaľ ich odviezdli do nemocnice, aby deti nechať vyšetriť a zaočkovať. Poranené deti nemajú mať vážnejšie zranenia a rodičia. Mamičky tento incident vystrašil. Do škôlky prišli podľa televízie aj policajný technik a vyšetrovateľka. Striekačky, injekcie aj ihly zadokumentovali a zaistili. Zatiaľ nie je jasné, aký bude ďalší postup voči matke či jej deťom, ani či padne obvinenie.
Vyjadrenie mesta
"Prípad je v rukách príslušných orgánov a jeho okolnosti preveruje polícia. Z dôvodu citlivosti prípadu nie je možné poskytovať ďalšie bližšie informácie nad rámec oficiálne potvrdených skutočností. Mesto bude pri objasňovaní udalosti plne súčinné," priblížila Zuzana Hrinková Siebenstichová z Mestského úradu v Seredi.
Samospráva zároveň považuje za dôležité pripomenúť, že vedenie mesta dlhodobo rieši tému prítomnosti drogovo závislých osôb na území Serede v pravidelnej komunikácii s políciou a ďalšími príslušnými inštitúciami. "Ide o vážny spoločenský problém, ktorý nemožno bagatelizovať ani prehliadať, najmä ak môže ohroziť bezpečnosť detí. Verejnosť chceme uistiť, že situácia je riešená s plnou vážnosťou a v súčinnosti s kompetentnými orgánmi," doplnila Hrinková Siebenstichová.
Polícia začala trestné stíhanie
"Vyšetrovateľ galantskej kriminálnej polície začal v súvislosti s včerajšou udalosťou v predškolskom zariadení trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví," uviedla vo štvrtok trnavská krajská polícia.
Policajti sa prípadom intenzívne zaoberajú a vykonávajú potrebné procesné úkony v rámci prípravného konania, za účelom riadneho objasnia všetkých okolností prípadu. "Vzhľadom na prebiehajúce konanie a citlivosť prípadu polícia nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie," konštatuje.