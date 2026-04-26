Krvavý víkend: Útok na rezidenciu ministra obrany skončil jeho SMRŤOU, krajina sa zmieta v terore

BAMAKO - Malijský minister obrany Sadio Camara zahynul pri útoku neďaleko hlavného mesta Bamako. S odvolaním na svoje zdroje o tom v nedeľu informovala agentúra AFP a televízia al-Džazíra. Džihádisti zo Skupiny na podporu islamu a moslimov (JNIM) a povstalecké hnutie Front za oslobodenie Azawádu (FLA) v sobotu spustili sériu koordinovaných útokov naprieč krajinou. Ich cieľom bola aj rezidencia ministra obrany v meste Kati na predmestí Bamaka. Teroristické útoky v krajine už odsúdila Európska únia.
Podľa zdrojov AFP ministra a najmenej troch členov jeho rodiny v sobotu zabila bomba nastražená v aute pred jeho rezidenciou v Kati. Camara bol kľúčovou postavou vojenskej junty, ktorá sa v Mali chopila moci po dvoch po sebe idúcich prevratoch v rokoch 2020 a 2021. „Bol jednou z najvplyvnejších osobností v rámci vládnuceho vojenského vedenia a niektorí ho považovali za možného budúceho vodcu Mali,“ uviedol reportér televízie al-Džazíra Nicolas Haque. „Jeho smrť je veľkou ranou pre ozbrojené sily krajiny,“ skonštatoval.
Predmestie Bamaka Kati je považované za jedno z najbezpečnejších miest v krajine, keďže tam žijú lídri vojenskej junty. Jej vodca a dočasný prezident krajiny Assimi Goita je podľa al-Džazíry od začiatku spoločnej ofenzívy JNIM a FLA pod výrazným tlakom, pričom analytici tvrdia, že vládne sily ofenzíva zaskočila.
EÚ v nedeľu útoky označila za akt terorizmu a zdôraznila svoj záväzok bezpečnosti a stabilite v regióne Sahel. „Dôrazne odsudzujeme teroristické útoky spáchané v Mali 25. apríla“, uviedol hovorca Anouar El Anouni vo vyhlásení a vyjadril sústrasť „rodinám obetí, ako aj malijským orgánom“.