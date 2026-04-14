SaS kritizuje koalíciu, tvrdí, že zneužíva parlament na politické ciele

BRATISLAVA - Opozičná SaS kritizuje koalíciu za to, že namiesto riešenia problémov ľudí zneužíva parlament na vlastné politické ciele a obhajobu svojich nominantov. Pripomenul to na tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling.
Program aktuálnej schôdze podľa Gröhlinga ukazuje úplné odtrhnutie od reality. „Namiesto riešení vidíme návrhy ako predĺženie mandátu starostov a primátorov zo štyroch na päť rokov. Ako to pomôže Slovensku? Ako to pomôže ľuďom? Toto je pohľad vládnej koalície na riešenie problémov ľudí,“ povedal. Mária Kolíková (SaS) zároveň kritizovala premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za jeho vyjadrenia o bývalom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi K. a jeho nevine. „Premiér nemá obhajovať trestne stíhané osoby,“ vyhlásila Kolíková a zároveň vyzvala Súdnu radu SR, aby sa situáciou zaoberala. „Vyjadrenia premiéra sú útokom na nezávislú súdnu moc. Sudcovia sa po takýchto výrokoch nemôžu cítiť bezpečne,“ dodala.
Poslanec Marián Viskupič (SaS) poukázal na ekonomické zlyhania vlády. Podľa neho existujú funkčné riešenia. „Vidíme príklady zo zahraničia - napríklad v Nemecku znížili energetické dane, aby zmiernili dosahy cien palív. Pomáha to ľuďom aj firmám. Vyzývame vládu, aby prestala ignorovať realitu a prijala konkrétne opatrenia,“ dodal. Martina Bajo Holečková (SaS) vyzvala vládu, aby zmrazila platy ministrom, ako to sľuboval Hlas-SD.