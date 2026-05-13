DRÁMA v parlamente: Kolíkovú vraj Lučanský takmer zhodil zo schodov, narážky na zosnulého otca a ospravedlnenie!

BRATISLAVA - Rokovania bývajú v parlamente veľmi búrlivé a niektorí poslanci nezriedka neodpúšťajú staré hriechy či krivdy. Ťažko hodnotiť, ako to bolo v nasledujúcom prípade, no podľa všetkého v utorok 12. mája došlo v parlamente k incidentu, ktorý nemá obdoby. Poslanec za SNS Adam Lučanský mal pri prechádzaní chodbami parlamentu pôsobiť tak agresívne, že mal podľa všetkého takmer zhodiť poslankyňu a exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú z SaS aj s asistentom. Neskôr celú situáciu vysvetľoval.
Kolíková sa na incident posťažovala priamo v pléne za rečníckym pultom. "Ja teraz, ako som sem prichádzala vlastne do pléna, tak som sa stretla s pánom Lučanským na schodoch. Skoro ma zhodil zo schodov. Aj s môjim assistentom. Ja som sa s tým ešte nestretla. Bolo to veľmi nepríjemné," reagovala so smútkom v hlase exministerka, pričom si je zrejme vedomá, kde pramení poslancova zášť a priznala, že má s podobnými výstupmi už skúsenosti, dokonca aj priamo s ním. Nikdy však neboli tohto charakteru.
Kolíková sa nazdáva, že ide o dôsledok "šírenia napätia a klamstiev", ktorým podľa jej slov uveril vraj aj mladý Lučanský. Ide o syna tragicky zosnulého bývalého policajného prezidenta, ktorý si vzal život počas väzobného stihania v Prešove na konci roka 2020.
"Toto je výsledok toho napätia, ktoré sa tu deje. Tu sa šíria klamstva ohľadom mňa ako ministerky, že mám byť vrahyňa, že som mala mučiť odsudených, väznených. A tu máme pána poslanca, ktorý sa naozaj zjavne myslí," dodala Kolíková.
Len som ju škrtol, stávajú sa aj horšie veci, tvrdí Lučanský
Incident sa rýchlo medializoval a Adam Lučanský stihol reagovať najskôr komentárom s tým, že "nevydalo" a ramenom vraj len "škrtol" Kolíkovú. "Stávajú sa aj horšie veci," dodal svojsky na záver komentára.
Nechce, aby Kolíková sedela vedľa neho na výbore
Kolíková však tvrdí, že nejde o prvé vážne náznaky politického a názorového nesúhlasu z Lučanského strany. "Dospelo to až k tomu, že keď sedím na ústavnoprávnom výbore, chcem si sadnúť vedľa pána poslanca, tak si to nepraje. A ja to rešpektujem. A je mi to naozaj lúto, aj čo sa dnes udialo. Toto, čo robíte, je naozaj nebezpečné. Ja tomu čelím dennodenne. Ale dnes naozaj ten fyzický atak ma prekvapil," pokračovala Kolíková.
Ospravedlnenie a štipľavý odkaz na dávnejší výstup exministerky v televízii
Poslancovi to už teda nedalo a vydal prekvapivý status, kde sa síce ospravedlňuje. Dodal však aj svoj pohľad na vec. "Chcem sa touto cestou ospravedlniť pani Kolíkovej za to, že keď som utekal po schodoch v parlamente, omylom som ju šuchol ramenom. Utekal som, nezvládol som koordináciu a celé sa to stalo po tom, čo do mňa vbehlo PTSD (posttraumatická stresová porucha, pozn. red.), keď ziapala po celej chodbe," napísal Lučanský.
"A myslím to úprimne, je mi to vážne ľúto. Dúfam, že toto ospravedlnenie bude stačiť a nebude treba ísť natočiť nejaký cynický skeč do Pumpy. Koniec oznamu," narážal na Kolíkovej výstup v populárnom seriáli Lučanský.
"Ja naozaj ani nechcem nejak viniť pána poslanca, lebo viem si predstaviť, že má obrovskú bolesť a skutočne zjavne verí tomu, že ja som jeho otcovi ublížila. Zjavne tomu uveril. Lebo ja to vidím v tom správaní sa v oči mne, ale to ste spôsobili vy. To ste spôsobili vy naozaj. To, čo ste urobili z úmrtí za môjho vládnutia, je otrasné. Je otrasné," dodala Kolíková ešte v pléne.