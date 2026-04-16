Poslanec Národnej rady Viskupič ide do komunálnej politiky: Kandiduje na starostu!

ŠUROVCE - Poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda opozičnej strany SaS Marián Viskupič ohlásil v nadchádzajúcich komunálnych voľbách kandidatúru na starostu obce Šúrovce v okrese Trnava. Obec sa má podľa neho riadiť systémom dobrého hospodára. Čiže má míňať len toľko, na čo má, uviedol na sociálnej sieti.
„Kandidujem, pretože verím, že Šúrovce sa dajú riadiť lepšie. Zodpovedne, transparentne, s jasným plánom a hlavne so zdravým rozumom,“ zdôraznil Viskupič. Hovorí o riadení obce bez zbytočného plytvania a s rešpektom k peniazom všetkých. Avizuje, že by v prípade zvolenia za starostu poberal minimálnu mzdu.
Obec Šúrovce s počtom obyvateľov prevyšujúcim 2000 leží na úrodnej Podunajskej nížine medzi Váhom a Dudváhom. V druhej polovici 19. storočia bola začlenená do okresu Sereď a od roku 1960 do okresu Trnava. Starostkou obce je bývalá policajná vyšetrovateľka Žaneta Gogolová.