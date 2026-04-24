Susko útočí na Kolíkovú: Nemala by hovoriť o útokoch na sudcov, zneužila svoju moc

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) by podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) nemala hovoriť o útokoch na sudcov. Počas svojho pôsobenia ako ministerka spravodlivosti zneužila svoju moc, keď odvolala sudcu Romana Fitta z pozície predsedu Okresného súdu Bratislava III. Susko to vyhlásil na sociálnej sieti v reakcii na Kolíkovej výzvu Súdnej rade SR, aby sa ohradila voči útokom na sudcov zo strany vládnych predstaviteľov.
„Je absolútne pokrytecké, že pani Kolíková dnes rozpráva o ochrane sudcov. Kauzy Búrka či Víchrica si pamätáme veľmi dobre - zničené životy viacerých sudcov, roky vláčenia po súdoch, aby sa demonštrovala moc, a napokon rozsypané prípady a oslobodenia. Len aby sa zastrašili sudcovia. Zo súčasnej vlády nikto nevykopáva dvere so samopalmi, nikto teatrálne nevláči sudcov v putách pred kamerami, nikto ich neponižuje a neničí ich životy tak, ako sa to dialo za vlády Igora Matoviča, ktorej bola pani Kolíková nezabudnuteľným symbolom,“ uviedol Susko. Dodal, že podaním disciplinárnych návrhov dáva priestor na spravodlivý súdny proces.
Minister zároveň považuje za podlosť, aby sa Kolíková tvárila, že sa nič nedeje, ak súd povie, že bol niekto odsúdený nezákonne. „Toto je čisté pokrytectvo a snaha prepísať realitu,“ uzavrel Susko s tým, že to odmieta.
Opozičná SaS v piatok vyzvala Súdnu radu SR, aby odsúdila útoky predstaviteľov vládnej moci na sudcov. Na tlačovej konferencii o tom informovala Kolíková. V súvislosti s tým odkázala napríklad na prípad sudcu Michala Kubiša, na ktorého podal minister spravodlivosti disciplinárny podnet či na avizované trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú. Rada uviedla, že nebude reagovať na výzvy politikov, ktorých cieľom býva zisk politických preferencií.