Bajo Holečková z SaS prekvapuje: Mandát ju vôbec nezmenil, mozole a práca na dedine nepočká ani po rokoch!

KOZÁROVCE - Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková ukazuje, že ani politická kariéra ju neodtrhla od reality bežného života. Hoci už roky pôsobí v parlamente, na svoje korene nezabúda – a keď treba, bez váhania vezme do rúk náradie a zapojí sa do práce na dedine.
Kým niektorí politici trávia voľný čas v pohodlí, možno aj luxuse, Bajo Holečková sa vracia tam, kde vyrástla. Na dedine v Kozárovciach, medzi vinicami a záhradami, je stále ako doma. A podľa jej slov sa na tom nič nemení ani po rokoch v politike.
„Som z dediny, takže odmalička sme pomáhali či už v záhrade alebo vo viniciach,“ hovorí otvorene poslankyňa, ktorá si na pracovné návyky zvykla už v detstve.
Spomienky na mladosť sú podľa nej veľmi živé a najmä pracovné. „Ako malá som naozaj bola každý víkend v záhrade a pomáhali sme či sme chceli alebo nechceli,“ priznáva s úsmevom.
Vinice neopustí, musí pomôcť otcovi
Aj keď dnes balansuje medzi rodinou, parlamentom a ďalšími povinnosťami, tradície si zachováva. „Posledné roky toho bolo menej aj kvôli deťom a povinnostiam, každý rok však máme tradičné rodinné oberačky vo viniciach,“ približuje.
Tento rok je však situácia o niečo náročnejšia. Rodina musí zabrať ešte viac než zvyčajne. „Tento rok má otec problém s nohou takže sme celá rodina zapriahnutí či už v záhrade, alebo vo viniciach,“ vysvetľuje.
Manuálna práca ako bežná prax a syn na traktore
Holečková zároveň zdôrazňuje, že manuálna práca jej nikdy nebola cudzia. „Nebojím sa roboty a viem chodiť s fúrikom, robiť s vidlami a môj syn má najradšej, keď ho dedko zoberie na traktor,“ dodala na záver.