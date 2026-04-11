Slovenský hazardér v Rakúsku: Na diaľnici upaľoval 250-kou s takmer dvoma promile! Pred políciou skúsil lacný trik

SATTLEDT– Veľkonočná nedeľa sa pre dvojicu Slovákov v Rakúsku skončila poriadne draho. Mladý vodič (28) sa po západnej diaľnici A1 rútil rýchlosťou, pri ktorej tuhne krv v žilách, pričom v sebe mal poriadnu dávku alkoholu. Keď ho policajné auto konečne zastavilo, pokúsil sa o trik, ktorý policajti vídajú len v béčkových filmoch.
Rakúsky denník Kronen Zeitung informoval o prípade, ktorý miestni strážcovia zákona len tak nevidia. V nedeľu ráno, krátko po ôsmej hodine, si rakúska diaľničná polícia všimla auto, ktoré sa okolo nich prehnalo vo vysokej rýchlosti. Keďže vodič na výzvy nereagoval, začala sa naháňačka. Slovák za volantom neustále zrýchľoval, až kým kalibrovaný video systém v policajnom aute neukázal šialenú hodnotu 250 km/h.
Policajtom sa nakoniec podarilo auto predbehnúť a uistiť sa, kto sedí za volantom. Jasne videli mladého muža, zatiaľ čo na mieste spolujazdca sedela žena. Po tom, čo vodič prudko zabrzdil a zastavil na krajnici neďaleko Sattledtu, policajti neverili vlastným očiam.
Keď pristúpili k autu, na mieste vodiča už sedela 34-ročná Slovenka. Dvojica sa zrejme v priebehu niekoľkých sekúnd pokúsila o bleskovú výmenu sedadiel v nádeji, že sa vyhnú väčším problémom. Tento lacný trik im však neprešiel. Dychová skúška u 28-ročného Slováka ukázala šokujúcu hodnotu 1,88 promile.
Žene, ktorá sa nechala do podvodu zatiahnuť, dočasne zaistili vodičský preukaz. Za extrémne prekročenie rýchlosti museli navyše Slováci na mieste zaplatiť kauciu vo výške 2 050 eur. O ďalšom osude vodičského preukazu mladého Slováka a prípadnom zákaze vstupu na rakúske cesty rozhodnú tamojšie úrady v správnom konaní.