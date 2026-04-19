Sprejazdnili nový úsek diaľnice D1 z Bratislavy do Trnavy

Na snímke vpravo minister dopravy Jozef Ráž ml. (nominant SMER-SD) a vľavo generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček počas tlačovej konferencie o pokroku na stavbe D1.
Na snímke vpravo minister dopravy Jozef Ráž ml. (nominant SMER-SD) a vľavo generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček počas tlačovej konferencie o pokroku na stavbe D1. (Zdroj: TASR/Maroš Herc)
BRATISKAVA - Diaľnicu D1 z Bratislavy smerom na Trnavu sprejadznili v nedeľu večer. Úsek diaľnice od bratislavských Zlatých pieskov po križovatku Bernolákovo bol uzavretý od piatkového (17. 4.) večera pre práce na presmerovaní premávky z dočasných obchádzkových vetiev na rozšírenú D1. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček o tom informovali na nedeľnej tlačovej konferencii.

„Motoristi majú k dispozícii zrekonštruovaný ťah D1 už aj v smere z hlavného mesta na Trnavu. Diaľničný výjazd z Bratislavy je tak zásadne jednoduchší, prehľadnejší, bezpečnejší a komfortnejší,“ oznámil rezort dopravy s tým, že pred týždňom sa začalo jazdiť aj po zrekonštruovanej a rozšírenej D1 v smere do hlavného mesta.

"Je výborné, že po dlhom čase, keď sme museli do Bratislavy a z Bratislavy na tejto križovatke D4 a D1 chodiť po dočasných zúžených pruhoch, sa konečne môžeme tešiť na plný trojpruh a v časti teda plný štvorpruh,“ spresnil minister s tým, že vzniká osempruh.

Minister Ráž informuje o spustení ďalšieho úseku diaľnice D1 (Zdroj: TASR/Maroš Herc)

Vodiči od minulej nedele 12. apríla využívajú pri vstupe do hlavného mesta zrekonštruovaný úsek diaľnice D1 od križovatky Bernolákovo po bratislavské Zlaté piesky. Podľa generálneho riaditeľa NDS práve v tomto úseku dáva dopravná situácia odpoveď, že naozaj to má cenu. „Stálo to za to, lebo už ten pondelok bol úplne bezproblémový a veľmi sa teším, že teda tá práca tu má zmysel. Je to najvyťaženejšia diaľnica na Slovensku, takže si zaslúži, myslím, takýto vzhľad a toto všetko, čo tu máme,“ dodal Macháček.

Zhotoviteľ spresnil, že za posledných 40 hodín na úseku pracovalo viac ako 100 zamestnancov a 60 stavebných strojov. „Práce sa začali od frézovania asfaltovej vozovky na začiatku úseku, kde aktuálne už je nový asfaltový koberec so značením. V rámci tejto uzávery sme uložili kilometre vodorovného dopravného značenia, vymenili sme šesť portálov dopravného značenia a inštaloval sa kamerový systém,“ doplnil zástupca zhotoviteľa spoločnosti Budimex Wojciech Wlodzimirski.

Lehota výstavby je v júli, avšak diaľničiari chcú spúšťať vetvy postupne. „Začiatkom mája by sme chceli pustiť vetvu Rača - Trnava a postupne niekedy okolo druhej polky júna, koncom júna by sme chceli križovatku pustiť do užívania celú. Samozrejme, tak ako povedal pán minister, ešte nejaké práce tu budú prebiehať. To sú práce už možno menej viditeľné, bude to niekde dolu pod mostami alebo v okách križovatiek a tak ďalej,“ uzavrel generálny riaditeľ NDS.

