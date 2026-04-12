D1 do Bratislavy znovu otvorili: Doprava už ide po zrekonštruovanom úseku

BRATISLAVA - Diaľnica D1 je v smere do Bratislavy po uzávere opäť prejazdná po pôvodnej trase. Uzávera od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po bratislavské Zlaté piesky trvala od štvrtkového (9. 4.) večera. Dôvodom bolo presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček na nedeľnom brífingu avizovali, že uzávera v opačnom smere je v prípade priaznivého počasia plánovaná na najbližší víkend.
Ráž adresoval poďakovanie všetkým vodičom, ktorí počas uplynulých dní stáli v kolónach. „Zároveň ich chcem poprosiť, aby rovnakú trpezlivosť a ohľaduplnosť preukázali aj na budúci víkend. Verím, že ak nám počasie vydrží, tak nás čaká to isté, v podstate len v opačnom smere,“ podotkol. Odmenou za trpezlivosť budú podľa jeho slov štyri pruhy v oboch smeroch.
Uzávera v smere na Trnavu by mala počas budúceho víkendu trvať o niečo kratšie. „Bude to od piatkového večera do nedele večer,“ doplnil Macháček. Začiatkom mája by chceli diaľničiari otvoriť aj vetvu v smere z bratislavskej Rače na Trnavu. Na prelome júna a júla by mohla byť križovatka dokončená so všetkými vetvami. „Samozrejme, tak ako na každej stavbe budú ešte dobiehať nejaké sadové úpravy,“ spresnil. Výsledkom má byť plynulejšia doprava a odľahčenie Bratislavy o tisíce áut denne.
Počas už skončenej uzávery bolo súbežne naplánovaných niekoľko druhov prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom. V nočných hodinách zo štvrtka na piatok prišlo k odstráneniu betónových zvodidiel a dočasného dopravného značenia. Na niektorých miestach sa začalo s frézovaním vozovky. Následne sa realizovala ložná asfaltová vrstva, montáž ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osádzanie veľkoplošných dopravných značení. Stavebné mechanizmy presúvali diaľničné zariadenia v celkovej váhe presahujúcej 100 ton. Následne sa pristúpilo k preznačeniu niekoľko kilometrov dlhého vodorovného dopravného značenia.