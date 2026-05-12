VIDEO Hazardér na ceste smrti! Šialené predbiehanie cez plnú čiaru, v protismere museli brzdiť aj očami

HODONÍNSKO – Poriadnu dávku šťastia mal vodič, ktorý minulý štvrtok prechádzal úsekom medzi Šardicami a Svatobořicami-Mistřínem v Česku. Proti nemu sa v neprehľadnej zákrute náhle vyrútil Volkswagen Passat, ktorého vodič sa rozhodol predbiehať cez plnú čiaru. Polícia teraz prosí verejnosť o pomoc pri hľadaní svedkov udalosti.
K incidentu došlo vo štvrtok skoro ráno, približne o 5:30. Vodič na Passate predviedol manéver, ktorý hraničil so šialenstvom. Predbiehal v úseku, kde nielenže platí zákaz (plná čiara), ale pre blížiacu sa zákrutu nemohol mať žiadny výhľad na situáciu pred sebou.
Vodič auta v protismere musel reagovať v zlomku sekundy. Aby zabránil čelnému nárazu, ktorý by bol v danom mieste pravdepodobne fatálny, musel prudko brzdiť a vyjsť s vozidlom čiastočne mimo cestu. Agresívny vodič Passatu po tomto incidente pokojne pokračoval v jazde.
Mrazivým faktom zostáva, že na tomto konkrétnom úseku cesty už v minulosti vyhasol ľudský život pri dopravnej nehode. Ani táto skutočnosť však niektorých motoristov neodrádza od extrémneho riskovania. Českí policajti teraz hľadajú svedkov, ktorí sa v danom čase v úseku nachádzali, alebo majú vo vozidlách palubné kamery.