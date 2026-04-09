Opozícia kritizuje konferenciu o financovaní nemocníc: Nepriniesla žiadne riešenia, chýbajú termíny aj záväzky

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje, že štvrtková konferencia Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo nepriniesla nové ani konkrétne riešenia problémov nemocníc. Upozorňuje, že výsledky pilotného auditu neboli zverejnené v plnom rozsahu. Podľa opozičných poslancov prezentované zistenia nie sú nové a dlhodobo sa o nich vie, vláde vyčítajú absenciu jasných termínov a záväzkov.
Poslankyňa Národnej rady SR a členka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) poukázala na to, že audit len potvrdil dlhodobo známe problémy štátnych nemocníc, ktoré sú podľa nej neefektívne, hospodária zle a dostávajú viac peňazí aj napriek slabšiemu výkonu. Upozornila tiež na nesúlad medzi rastom nákladov a výkonom nemocníc, ako aj na nadstav lekárov a nedostatok sestier. „Náklady piatich konkrétnych štátnych nemocníc - len štátnych - stúpli za päť rokov o 59 percent. Počet hospitalizácií sa nezvýšil. (...) To znamená, že systém nekolabuje pre nedostatok peňazí, ale pre značnú neefektivitu,“ uviedla.
VIDEO
Poslanec Tomáš Szalay (SaS) zdôraznil, že problém zdravotníctva je systémový a podľa neho ho nemožno riešiť čiastkovými opatreniami. Kritizoval nízku motiváciu nemocníc zvyšovať výkon a poukázal aj na nedostatky v riadení či dochádzke zdravotníkov. Za riešenie označil zmenu fungovania nemocníc a ich transformáciu na akciové spoločnosti. „Slovenské zdravotníctvo nemá v prvom rade problém s peniazmi, má problém s efektivitou. Ak nič neurobíme, bude nás to stáť viac a nedosiahneme viac zdravotného benefitu pre občanov,“ dodal.
Poslanec za PS Oskar Dvořák upozornil, že konferencia nepriniesla konkrétne záväzky ani riešenia. Kritizoval, že nezazneli konkrétne kroky a termíny ich riešenia. „Počuli sme pomenovanie problémov, ktoré sú známe už roky, ale nepočuli sme jasné termíny ani konkrétne kroky, ako ich riešiť,“ poznamenal.
Stachura hovorí o bizarnom divadle
Konferenciu skritizoval aj poslanec za KDH Peter Stachura. Označil ju za „bizarné divadlo“ a spochybnil aj samotný audit, ku ktorému sa verejnosť nedostala. Prezentované dáta v rámci auditu podľa neho neboli porovnávané korektne. „Je tu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, ktorý je štátnou akciovkou. Máte Univerzitnú nemocnicu Bratislava, ktorá je sama osebe obrovským špecifikom. Máte tu menšie nemocnice a ak zlejete tieto dáta dokopy, samozrejme, že tam prichádza aj veľa nesprávnych údajov,“ podotkol.
Bývalý minister zdravotníctva a poslanec za Hnutie Slovensko Marek Krajčí rovnako označil prezentované zistenia za opakovanie už známych analýz. Podľa neho podobné závery priniesol už v minulosti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). „Ja sa pýtam, z akého dôvodu minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) neimplementoval tie závery ÚHP do dnešného dňa a usporiadal takéto divadlo, ako som počul, za pravdepodobne 100-tisíc eur,“ povedal.
Šokujúce výsledky auditu
Pilotný audit fungovania štátnych nemocníc, ktorý Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nariadilo v piatich štátnych nemocniciach na Slovensku, ukázal viaceré zásadné skutočnosti. Na štvrtkovej konferencii Zdravé nemocnice - silné zdravotníctvo o tom informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško. Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že výsledky auditu videl. Označil ich za šokujúce. Potenciál na zlepšenie bol identifikovaný v oblasti využívania personálnych kapacít, materiálno-technického zabezpečenia, nákupu liekov a štandardizácii dát. Tiež v oblasti nastavenia financovania či v efektivite nemocníc. Z dokumentu, ktorý na sociálnej sieti zverejnila opozičná poslankyňa Bittó Cigániková vyplýva, že potenciálna báza pre úspory v piatich analyzovaných nemocniciach predstavuje 91,3 milióna eur ročne.