Ministerstvo zdravotníctva navrhuje: Nové nebezpečné látky chce zaradiť medzi psychotropné kvôli ochrane zdravia

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zaradiť látky 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC) do zoznamu psychotropných látok. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z dielne ministerstva, ktorú predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Novela reaguje na výskyt nových psychoaktívnych látok na trhu a zohľadňuje, že sa často objavujú ako chemické modifikácie už kontrolovaných látok. Účinná ma byť od 1. novembra tohto roka.

Dôvody zaradenia látok do zoznamu

„Zaradenie látok 2-metylmetkatinón (2-MMC) a 4-brómometkatinón (4-BMC) do zoznamu psychotropných látok zabezpečí, že návrh zákona bude reflektovať na aktuálny stav vedeckého poznania, ako aj ich identifikovanú prítomnosť na nelegálnom trhu v rámci Európskej únie,“ uviedlo ministerstvo v predloženom materiáli. Taktiež má podľa rezortu prispieť k ochrane verejného zdravia a verejnej bezpečnosti, keďže dostupné vedecké a epidemiologické údaje poukazujú na riziká akútnych intoxikácií, závažných zdravotných komplikácií a potenciálne fatálnych následkov spojených s užívaním týchto látok.

MZ zároveň dodalo, že novela sa opiera o princíp predbežnej opatrnosti, keďže uvedené látky nemajú terapeutické alebo veterinárne využitie a ich výskyt je spojený najmä s nelegálnym trhom. „Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť súlad vnútroštátnej právnej úpravy so záväzkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie a zároveň posilniť efektívnosť regulačného rámca v oblasti kontroly psychotropných látok prostredníctvom ich zaradenia do zoznamu látok podliehajúcich osobitnému režimu kontroly,“ podotkol rezort.

Riziká látky 2-metylmetkatinón

Syntetický katinón 2-metylmetkatinón má psychostimulačné účinky na centrálny nervový systém, je farmakologicky a štruktúrne príbuzný iným kontrolovaným katinónom, najmä látkam 3-MMC a 4-MMC. S užívaním tejto látky sú spojené závažné riziká vrátane akútnych intoxikácií a nežiaducich kardiovaskulárnych a neuropsychiatrických účinkov. Z dostupných údajov vyplýva, že v niektorých členských štátoch EÚ boli zaznamenané aj prípady úmrtia a viacero prípadov akútnej otravy s potvrdeným alebo pravdepodobným vystavením tejto látke. Látka sa na nelegálnom trhu vyskytuje najmä vo forme prášku a je distribuovaná ako stimulujúca psychoaktívna látka alebo ako náhrada iných kontrolovaných stimulantov.

Účinky a riziká látky 4-brómometkatinón

Syntetický katinón 4-brómometkatinón má psychostimulačné účinky, chemicky a farmakologicky je príbuzný iným kontrolovaným katinónom, najmä látkam 4-CMC a 3-BMC. Doposiaľ neboli hlásené potvrdené úmrtia ani jednoznačne preukázané nefatálne intoxikácie, avšak boli zaznamenané prípady akútnych otráv s podozrením na expozíciu tejto látke. Látka sa vyskytuje najmä vo forme prášku a je distribuovaná ako stimulujúca psychoaktívna látka alebo ako náhrada kontrolovaných stimulantov.

