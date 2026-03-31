PS kritizuje Šaška: Oddlžovanie nemocníc podľa nich nemá jasné riešenia

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS kritizuje postoj ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) k oddlžovaniu nemocníc. Hovorí o chýbajúcich riešeniach. Tvrdí, že šéf rezortu zdravotníctva mal poslať Európskej komisii (EK) list s navrhovanými opatreniami, no tie podľa neho neboli dostatočné alebo boli zavádzajúce. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR Oskara Dvořáka (PS) na utorkovej tlačovej konferencii.
„V liste nie je konkrétna cesta, finančný plán, harmonogram, ako zlepší efektivitu nemocníc a vôbec to nijak nevyčíslil. To znamená, že naozaj Európskej komisii len motá medové motúzy popod nos a kreslí tu nejaké vzdušné zámky,“ skonštatoval.
archívne video
Tvrdí, že Šaško mal EK odkázať, že rozpočet nemocníc narástol o 249 miliónov eur, čo by malo byť jedným z opatrení na riešenie dlhov nemocníc. Dvořák však upozornil, že takmer všetky peniaze z toho pôjdu na valorizované platy zdravotníkov. „On sa chváli priamo Európskej komisii nejakým číslom, ktoré vlastne nijak nebude pokrývať existujúce alebo novovznikajúce dlhy,“ okomentoval.
Zároveň Šaškovi vyčítal, že v liste nemal spomenúť to, prečo dlho vznikajú a ako tie príčiny odstrániť. Dvořák preto volal po systémových riešeniach. Hovoril napríklad o potrebe holdingového riadenia nemocníc.