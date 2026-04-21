Stratégia stabilizácie ľudských zdrojov v zdravotníctve je prázdny dokument, tvrdí SaS

BRATISLAVA - V návrhu stratégie stabilizácie riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve chýbajú merateľné ukazovatele, rozpočet i zodpovednosť za jej plnenie. Vyhlásil to na utorkovej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Tomáš Szalay. Podľa SaS ide o ďalší obrovský, no prázdny materiál bez reálnych riešení. Strana vyzýva Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby prestalo produkovať ďalšie nefunkčné stratégie a „konečne prinieslo konkrétne, merateľné a financované riešenia“.
Dokument ministerstva zdravotníctva Národná stratégia stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040 neprináša podľa Szalaya žiadnu zmenu. „Ak by Slovensko liečili stratégie, sme najzdravšia krajina,“ skonštatoval. „Presne tie isté výhrady, ktoré opakovane uvádza aj Najvyšší kontrolný úrad, platia aj pre tento dokument,“ zdôraznil Szalay s tým, že MZ si v stratégii dáva za úlohu robiť veci, ktoré už dnes musí robiť zo zákona.
Ministerstvo sa snaží pôsobiť aktívne, no bez výsledku
Poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková uznala, že ministerstvo sa snaží pôsobiť aktívne, no bez výsledku. „Nedá sa uprieť, že ministerstvo má snahu niečo meniť a prichádza s nápadmi. Ale tam to končí. Od začiatku volebného obdobia nevidíme žiadne konkrétne systémové opatrenia,“ uviedla. Zároveň upozornila na chýbajúce kľúčové reformy.
„V dokumente úplne absentujú zásadné opatrenia - napríklad transformácia nemocníc na akciové spoločnosti či riešenie vydierania zo strany odborov. Obrovský problém sú sestry - síce sa spomínajú, ale konkrétne riešenia, ktoré by im pomohli, tam nie sú,“ myslí si poslankyňa. SaS by čakala od MZ aj riešenie problému nedostatku zdravotníckeho personálu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte minulý týždeň uviedol, že návrh stratégie prináša konkrétne opatrenia. Stratégia podľa jeho slov vyústi do konkrétnych implementačných plánov s merateľnými ukazovateľmi, ktoré budú každoročne odpočtované.
Návrh Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040 schválila minulý týždeň vláda. MZ v nej uvádza, že ak chce Slovensko do roku 2040 dosiahnuť priemerný štandard krajín Európskej únie, bude musieť na trh práce doplniť približne 77.000 zdravotníkov, pričom asi polovicu majú tvoriť sestry a približne štvrtinu lekári. Rezort v materiáli predstavuje návrh konkrétnych opatrení na stabilizáciu personálu a udržanie zdravotníkov v systéme. Navrhnuté opatrenia rozdelil do troch úrovní - krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Pri každom opatrení určil gestorov aj rámcový harmonogram. Ministerstvo upozornilo, že navrhované riešenia budú účinné len vtedy, ak ich bude sprevádzať reforma riadenia zdravotníctva a primerané financovanie. Finančné náklady jednotlivých opatrení zatiaľ nevyčíslil.