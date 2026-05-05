Šaško otvorene: Financie z plánu obnovy na výstavbu nemocnice ohrozené nie sú

BRATISLAVA - Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Šaško deklaruje, že míľniky plánu obnovy naplnené budú. Kto hovorí o opaku, podľa neho buď problematike nerozumie alebo vedome klame. Vyplýva to z utorkových vyjadrení ministra pre novinárov v Národnej rade SR.
„Míľnik hovorí o nejakých lôžkach shell and core a o full fit out lôžkach, o ničom viac. Tieto míľniky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame a šíri opäť takú tú atmosféru, z ktorej my ako spoločnosť sme už všetci unavení. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených,“ uviedol Šaško.
Priznal, že detaily v súvislosti s výstavbou nemocnice nemá, keďže prebieha v režimovom procese. Verí, že prípadné otázky zodpovie minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). „Ja jediné, čo viem, že áno, došlo tam k nejakému pochybeniu. Minister obrany sa s tým určite vysporiada a hovorím, že maximálne, čo sa môže stať, je, že dôjde k nejakému sklzu rádovo v jednotkách mesiacov, nič viac, nič menej,“ skonštatoval Šaško. Podotkol, že Kaliňák nezodpovedá za konkrétne kroky zhotoviteľa. „On je na to, aby keď dôjde k pochybeniu, aby zasiahol. To sa deje,“ uzavrel.
Ministerstvo obrany SR vlani na jeseň uzavrelo zmluvu
Ministerstvo obrany SR vlani na jeseň uzavrelo zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zhotoviteľom je skupina dodávateľov zastúpená spoločnosťou Bekor. Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Postavená by mala byť do roku 2027. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.
Rezort obrany minulý týždeň výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Opozičné PS sa obáva, že v tejto súvislosti môže prepadnúť takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na výstavbu nemocnice. Kompetentných ministrov vyzvali, aby povedali, ako plánujú 195 miliónov eur zachrániť. Úrad podpredsedu vlády (ÚPPV) SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku považuje tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov.