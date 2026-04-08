Známy reťazec sťahuje NEBEZPEČNÉ produkty! FOTO Predávali sa minulý rok, dôvodom je zdravotné RIZIKO

BRATISLAVA - Obľúbený lacný reťazec TEDi sťahuje z predaja plyšové hračky, ktoré boli minulý rok v predaji niekoľko mesiacov. Ak ich máte doma, prineste ich do predajne, bude vám vrátená kúpna suma.
Spoločnosť TEDi upozorňuje zákazníkov, že sťahuje z trhu známe plyšové hračky "THEMONSTERS", s EANom 78008003951000001000.
Dôvodom je zistenie zvýšených hodnôt zmäkčovadiel DEHP a DBP. "Testovanie preukázalo, že tieto látky môžu predstavovať zdravotné riziko, preto sa používanie výrobku neodporúča," vysvetľuje spoločnosť.
Hračky boli v predaji na pobočkách obchodu od 29. júla 2025 do 05. novembra 2025. "Zákazníci môžu tovar vrátiť na ktorejkoľvek predajni, kde im bude vrátená plná kúpna cena 10,00 €, alebo si môžu vybrať náhradný produkt," deklaruje TEDi, ktorý sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti a ďakuje za pochopenie.
Zdravotné riziká
Zvýšené hodnoty DEHP (di(2-etylhexyl)ftalát) a DBP (di-n-butylftalát) predstavujú vážne zdravotné riziká, pretože tieto látky patria medzi ftaláty, ktoré pôsobia ako endokrinné disruptory. To znamená, že narúšajú hormonálny systém človeka, čo má negatívny vplyv najmä na reprodukciu a vývin. Zvýšené vystavenie DEHP je spájané so zvýšeným rizikom vzniku alergií a astmy. Vplyv môžu mať aj na ďalšie orgány a mozog.