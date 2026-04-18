Obľúbený športový obchod sťahuje z predaja TENTO výrobok! Bezpečnostné RIZIKO

BRATISLAVA - Obľúbený športový obchod Decathlon sťahuje z predaja nebezpečný bicykel. Zákazníkov vyzýva, aby ho prestali používať.
Decathlon Slovensko oznámil stiahnutie cestných bicyklov "Van Rysel EDR CF ULTRA" z predaja z dôvodu bezpečnostného rizika. Ide o bledomodrý model s kódom 8902428 a zelený kaki s kódom 8817920.
"Počas montáže bola nainštalovaná dištančná podložka navyše, čo môže viesť k otáčaniu predstavca. Z dlhodobého hľadiska by to mohlo viesť k poškodeniu rúry vidlice," pribižuje dôvod stiahnutia spoločnosť Decathlom. Zákazníkom sa preto odporúča, aby bicykel okamžite prestali používať.
Spoločnosť zároveň informuje, že na svojej webovej stránke zverejnila všetky podrobnosti o procese stiahnutia a možnostiach opravy. Majitelia bicyklov si môžu vybrať z viacerých riešení, pričom Decathlon zabezpečí bezplatnú opravu alebo ďalší postup podľa zvoleného riešenia.
V prípade otázok je k dispozícii zákaznícka linka +421 2 772 77 490, ktorá funguje od pondelka do piatka od 9.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 17.00. Oznámenie je platné do 14. októbra 2026.