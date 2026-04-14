Obľúbený reťazec sťahuje z predaja CUKOR! Skontrolujte si ŠARŽU, nevyhovela testom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Zo slovenského trhu sťahujú nevyhovujúci trstinový cukor. Predával sa na pultoch známeho obchodného reťazca Tesco. Ak problémovú šaržu máte doma, nekonzumujte ju a vráťte ju do predajne.
Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. sťahuje z predaja nevyhovujúci výrobok. Ide o "TS DEMERARA CUKOR trstinový nerafinovaný 500g", pôvodom z Guatemaly, dátumom minimálnej trvanlivosti 02/2023 (28.2.2030) a šaržou L260412V609. Distribútorom je TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava a jeho EAN kód je 5051007129084.
(Zdroj: Tesco)"V zmysle laboratórneho vyšetrovania nevyhovel požadovaným parametrom pre prítomnosť nepovoleného farbiva E150d," priblížil obchod dôvod stiahnutia z predaja a vyzýva zákazníkov, ktorí si tento výrobok zakúpili v jeho obchodnej sieti v ktorejkoľvek prevádzok, aby ho vrátili na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom. "Bude Vám vrátená hodnota výrobku," deklaruje spoločnosť, ktorá sa za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.