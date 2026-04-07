Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÉ šarže známej potraviny: Našli v nej kúsky SKLA!

BRATISLAVA - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR sťahuje z trhu čalamádu od značky Giana po tom, čo sa pri výrobku objavilo podozrenie na výskyt cudzieho telesa. Pred potravinou varuje aj obchodný reťazec BILLA. Zákazníci, ktorí si produkt zakúpili, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni.
"Na základe odstúpeného podnetu spotrebiteľa vykonala Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín úradnú kontrolu u distribútora, spoločnosti GORAL spol. s.r.o., Zlatovská 612, 911 05 Trenčín," informovala ŠVPS SR na svojom webe. Podnet sa týkal výskytu skla vo výrobku "Giana Čalamáda v sladkokyslom náleve 720 ml".
"Šetrením sa zistilo, že na predmetný výrobok boli podané nezávisle celkovo dva podnety spotrebiteľov a to na výrobok s DMT 26.4.2028/B zakúpený v TESCO Martin a DMT 27.4.2028/B zakúpený v TESCO Nitra," uvádzajú potravinári s tým, že obidve šarže boli dodané v množstve 2 400 kusov. "Distribuované boli odberateľom v rámci Slovenskej republiky, pričom distribútor informoval svojich odberateľov o stiahnutí oboch šarží výrobku z trhu," dodávajú.
Varovanie vydal aj obchodný reťazec
Spoločnosť Billa v tejto súvislosti na svojom webe upozornila zákazníkov, že sťahuje z predaja nevyhovujúce šarže potraviny Giana, s EANom 8595241523835. "Uvedený výrobok preventívne sťahujeme z predaja z dôvodu možného výskytu cudzieho telesa," približuje dôvod stiahnutia z predaja spoločnosť Billa.
Problémové sú produkty s dátumom minimálnej trvalosti (DMT) a šaržou:
- 26.4.2028 / B
- 27.4.2028 / B.
Zákazníkov, ktorí si uvedený produkt zakúpili, prosí, aby ho vrátili v ktorejkoľvek predajni BILLA. "Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme," dodáva na záver oznamu obchodný reťazec a ďakuje za pochopenie.