DESIVÁ predpoveď počasia: Slnečné počasie vystriedajú ranné mrazy, už od zajtra platia VÝSTRAHY pred ORKÁNOM!

BRATISLAVA - Veľkonočné sviatky naznačili, že cez naše územie sa po zime konečne presúva teplý front. Jasné počasie s miernym vánkom a teplým slnečným počasím trvalo však len pár dní. Od utorka nás čaká výrazné ochaldenie, ktoré prinesie so sebou ranné mrazy. V niektorých častiach vydali výstrahy pred nepríjemným nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť silu orkánu.
Návrat do práce a školských lavíc po veľkonočných sviatkoch bude sprevádzaný výrazným ochladením. Okrem ranných mrazov platia pre niektoré lokality Slovenska aj výstrahy pred silným nárazovým vetrom. Informuje o tom iMeteo. Prvé ochladenie bolo citeľné už počas dnešného dňa, i keď obloha bola na viacerých miestach Slovenska prevažne jasná az polojasná. S tým sa ale môžeme aspoň pre najbližšie dni rozlúčiť.
Veľký rozdiel tlaku vzduchu
V utorok 7. apríla zasiahne Slovensko tlaková výš, ktorá sa bude presúvať do strednej Európy zo severozápadu. Od severovýchodu príde tlaková níž a práve ich stret bude príčinou silného vetra. Meteorológivoa uvádzajú, že čím väčší rozdiel v tlaku nastane, tým je vietor silnejší (zajtra 30 hPa). Prichádzajúce ranné mrazy prinesie studený front, ktorý očakávame už počas dnešnej noci.
Víchrice a orkány už počas dnešnej noci
Najnižšia nočná teplota klesne k +4 až -1 stupňov, miestami najmä v údoliach k -1 až -5 stupňov Celzia, ojedinele sa mráz môže vyskytnúť aj v nížinách. V noci na utorok bude fúkať severozápadný vietor do 25 km/h. Nad pásmom lesa sú už hlásené víchrice.
Počas dňa bude prevažne polooblačno, na severe a východe sa môžu objaviť slabé zrážky, vo vyšších polohách sneženie. Tepolota vystúpi maximálne do 17, na východe len do 12 stupňov Celzia. Na horách bude mrznúť počas celého dňa. Pre východné Slovensko bude platiť po celý deň výstraha pred silným vetrom, ktorý môže dosihanuť až 144 km/h.
V noci z utorka na stredu sú už pre hory hlásené výstrahy pred orkánmi (150 km/h). Platí to pre Vysoké aj Nízke Tatry.