Počasie prinesie studenú sprchu: Zapínajte kúrenie, MRAZY udrú už o pár hodín! Najkritickejšia bude TÁTO noc

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Po víkendových teplotách takmer na úrovni leta prichádza prudký zvrat. Slovensko čaká výrazné ochladenie, nočné mrazy a návrat kúrenia aj v najteplejších regiónoch. V pozore musia byť najmä záhradkári a ovocinári, pretože studený vzduch od severovýchodu môže už koncom týždňa spôsobiť škody na úrode, najmä na kvitnúcich ovocných stromoch.

Po mimoriadne teplom víkende, keď sa teploty na juhozápade šplhali až k +25 °C, prichádza výrazná zmena. Do Európy začal prúdiť veľmi chladný kontinentálny vzduch, ktorý v najbližších dňoch spôsobí citeľný pokles teplôt, informuje portál o počasí iMeteo.sk

Už v stredu môže v severných okresoch Slovenska snežiť. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal preto výstrahu prvého stupňa, napadnúť môžu štyri, niekde aj šesť centimetrov nového snehu. V horských oblastiach nad pásmom lesa avizujú meteorológovia silnejší vietor. Výstraha prvého stupňa pred snežením platí celý deň až do štvrtka (9. 4.) v okresoch Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné a Snina. Snežiť môže najmä v polohách nad 400 metrov nad morom.

Teploty pôjdu prudko nadol

Ochladenie bude postupné, no výrazné. Hoci nás čaká prevažne jasné až polooblačné počasie, studený vzduch od severovýchodu bude ďalej zosilňovať. Dnešné denné teploty sa budú pohybovať medzi +7 až +14 °C, no už v piatok, ktorý má byť najchladnejším dňom týždňa, môžu klesnúť len na +5 až +12 °C. Na severe bude ešte chladnejšie.

Paradoxne, najnepríjemnejšie môže byť práve dnes, keďže silný severný vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch až 55 km/h, znižuje pocitovú teplotu. Vietor môže nad pásmom lesa dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa.

V ďalších dňoch bude vietor slabnúť, no samotné teploty pôjdu ešte nižšie. Tí, ktorí už vypli kúrenie, tak budú musieť prehodnotiť svoje rozhodnutie a opäť ho zapnúť. Priemerná denná teplota totiž klesne pod hranicu +13 °C, ktorá je rozhodujúca pre potrebu kúrenia. Najmä nočné teploty budú problémom, keďže sa očakáva mráz aj v nížinách.

Najkritickejšia bude noc zo štvrtka na piatok

Už dnes ráno sa objavil slabý mráz, no to najhoršie ešte len príde. "V chladnom vzduchu bude do našej oblasti v noci na piatok (10. 4.) v prízemnom poli od severu zasahovať okraj tlakovej výše. Vo výške približne 1500 m nad morom bude vtedy nad naším území zväčša -5 až -8°C. Zároveň bude vo vyšších hladinách ovzdušia od východu do karpatskej oblasti zasahovať okraj tlakovej níže," približuje SHMÚ.

Počas noci na piatok by mal v prízemnom poli takmer všade výrazne zoslabnúť vietor a väčšinou by malo byť aj jasno, prípadne len malá oblačnosť. "V suchom vzduchu klesne teplota rosného bodu zväčša na -2 až -8 stupňov. Z uvedených dôvodov očakávame, že v noci na piatok (10.4.) dosiahne minimálna teplota na Slovensku väčšinou úroveň od -1 do -8 stupňov. V dolinách môže byť výnimočne aj chladnejšie. Naopak, na miestach, kde bude ešte po väčšiu časť noci, prípadne celú noc, fúkať od severu vietor aspoň na úrovni 3 m/s môže byť minimum na úrovni okolo 0 st. Je pravdepodobné, že počas uvedenej noci bude ojedinele aj v nížinách nad ránom vo výške 2 m nad povrchom okolo -5 stupňov," predpovedajú meteorológovia.

Takéto hodnoty predstavujú vážne riziko pre poľnohospodárov a ovocinárov, najmä preto, že mnohé stromy už rozkvitli. Stromy, ktoré sú ešte len v puku, zvládnu aj nižšie teploty, no kvitnúce alebo práve odkvitnuté dreviny sú extrémne náchylné na poškodenie. Najviac ohrozené sú marhule, broskyne, čerešne, slivky a v teplejších oblastiach aj hrušky a jablone Kritické sú najmä radiačné mrazy počas jasných, bezveterných nocí. V sadoch býva pri zemi ešte chladnejšie než vo výške dvoch metrov, čo riziko ešte zvyšuje.

Sobota o niečo teplejšia, ale stále chladná

Noc na sobotu (11.4.) by mala byť na juhozápade už väčšinou o niečo teplejšia, ale stále ešte aj tu môže ojedinele mrznúť aj vo výške 2 m nad povrchom. Na strednom a východnom Slovensku bude táto noc pravdepodobne ešte na väčšine územia približne rovnako chladná ako noc na piatok.

"Pre jednotlivé lokality na našom území bude ohľadne výskytu silnejšieho mrazu rozhodujúce v prvom rade to či tam úplne zoslabne vietor a či tomu tak bude počas väčšiny noci. V tomto smere bude veľkú úlohu hrať aj mikroklíma daného miesta, v závislosti na detailnej orografii. Dôležitá bude samozrejme aj oblačnosť, ale počas nocí na 10.4. a 11.4. bude až na menšie plochy zväčša jasno alebo takmer jasno," konštatujú meteorológovia zo SHMÚ na záver.

