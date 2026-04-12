Mrazivé varovanie meteorológov: Fenomén El Niño naberá vražednú silu, pocítiť to môžeme aj na Slovensku!

BRATISLAVA - Po relatívne pokojnejšom období prichádza klimatický fenomén, ktorý prepisuje historické tabuľky. Meteorológovia s napätím sledujú dianie v Tichom oceáne, kde sa podľa najnovších modelov rodí „Super El Niño“. Predpovede naznačujú, že by mohlo ísť o najsilnejšiu epizódu za posledných 140 rokov. Svetu hrozia nielen rekordné horúčavy, ale aj totálny chaos v počasí, ktorý pocítime v peňaženkách.
Všetko to začína nenápadne nad rovníkovým Pacifikom. Nezvyčajne silné západné vetry začali „pumpovať“ teplú vodu smerom k povrchu, čím sa rozbieha mechanizmus známy ako El Niño. Tento jav funguje ako globálny radiátor – ohrieva atmosféru a rozhadzuje ustálené prúdenie vzduchu po celej planéte. Informuje o tom portál iMeteo.
Kým posledné dva roky nás chladnejšia fáza La Niña aspoň trochu „brzdila“, rok 2026 môže priniesť opačný extrém. Európsky program Copernicus aj Svetová meteorologická organizácia (WMO) potvrdzujú, že povrchová teplota oceánov už teraz dosahuje rekordné hodnoty.
Čo nás čaká?
Ak sa naplnia čierne scenáre o „Super El Niñu“, svet čaká rok extrémov. Mnohé poľnohospodárske oblasti môžu kvôli horúčavám a suchu prísť o úrodu, čo vystrelí ceny potravín na svetových trhoch nahor. Vysušená vegetácia sa navyše stane ľahkou korisťou pre nekontrolovateľné ohne. Ameriku a časti Ázie môžu postihnúť ničivé lejaky a záplavy.
Európa síce nereaguje na El Niño tak priamo ako iné kontinenty, no nie sme v bezpečí. Keď sa globálna cirkulácia „rozhodí“, následky pocítime aj u nás. Meteorológovia varujú pred neobvykle horúcim letom, vyššou nestabilitou búrok a prekvapivými zrážkovými extrémami, ktoré môžu lokálne spôsobiť bleskové povodne. Už marec 2026 ukázal svoju silu – teploty boli výnimočne vysoké vo väčšine Európy aj v Rusku. El Niño tento trend len posilní.