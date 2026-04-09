Počasie sa zbláznilo: Aprílová vlna horúčav prepíše históriu! Slovensko však čaká mrazivý šok

BRATISLAVA – Tohtoročný apríl nám ukazuje svoju nevyspytateľnú tvár v plnej sile. Zatiaľ čo časť Európy sa pripravuje na mimoriadnu vlnu horúčav, ktorá by v týchto dňoch nemala obdobu, Slovensko čaká poriadne studená sprcha. Podľa svetoznámeho klimatológa Maximiliana Herreru môžu v niektorých krajinách padnúť stovky teplotných rekordov a teploty zaútočia na letnú tridsiatku. Našinci by však letné oblečenie ešte vyťahovať nemali – meteorológovia zo SHMÚ totiž varujú pred mrazmi, ktoré zasiahnu aj nížiny.
Podľa uznávaného klimatológa Maximiliana Herreru nás čaká udalosť, ktorá môže prepísať historické tabuľky. Neobvykle teplý vzduch má zasiahnuť najmä Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko. V týchto krajinách sa očakáva, že teploty vyskočia až na 30 °C, čo je na začiatok apríla absolútne výnimočné.
„Pôjde o výnimočnú a historickú udalosť,“ tvrdí Herrera na sociálnej sieti X. Podľa neho padnú v priebehu najbližších dní stovky rekordov, pričom leto klope na dvere vo veľkom štýle.
Slovensko v mrazivom zovretí
Ak by ste však čakali, že letné teploty dorazia aj k nám, prísť môže sklamanie. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) totiž vydal predpoveď, z ktorej behá mráz po chrbte. Namiesto opaľovania nás čaká boj o úrodu.
V noci na piatok (10. 4.) a sobotu (11. 4.) má na naše územie vtrhnúť arktický vzduch. „V dolinách a kotlinách očakávame minimálnu teplotu od -1 do -8 stupňov Celzia, výnimočne aj chladnejšie,“ varujú meteorológovia. Čo je však horšie, mráz neobíde ani nížiny, kde môže nadránom vo výške dvoch metrov teplota klesnúť až na -5 °
Záhradkári by preto mali byť v pozore a pokúsiť sa zachrániť kvitnúcu úrodu pred zamrznutím. Zatiaľ čo sa teda pol Európy bude vyhrievať na slnku pri teplotách blížiacich sa k tropickým hodnotám, Slováci sa musia pripraviť na mrazivé rána, ktoré pripomínajú skôr skorú jar než blížiace sa leto.