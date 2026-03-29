POZOR na nebezpečné weby: Generuje ich umelá inteligencia, môžu vás obrať o všetko! Zverejnili ZOZNAM

BRATISLAVA - Národná banka Slovenska (NBS) upozornila na aktivity viacerých webových stránok, prostredníctvom ktorých je podľa dostupných informácií ponúkaná možnosť investovať do kryptoaktív alebo využívať služby súvisiace s kryptoaktívami. Tieto stránky vykazujú znaky generovania umelou inteligenciou a žiadna z nich nemá na svoju činnosť povolenie. Ich zoznam zverejnila NBS na svojej internetovej stránke s tým, že zoznam nemusí byť úplný, obdobné weby môžu vznikať aj v budúcnosti a objavovať sa v rôznych variantoch.
„NBS upozorňuje, že žiadne subjekty či platformy z uvedeného zoznamu nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky. Služby kryptoaktív môžu na území SR poskytovať len oprávnení poskytovatelia služieb kryptoaktív s povolením NBS alebo príslušného orgánu dohľadu iného členského štátu Európskej únie,“ zdôraznila centrálna banka.
Pri investovaní na trhu s kryptoaktívami hrozia riziká
Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív, sa klienti podľa nej vystavujú značnému riziku. V prípade záujmu o investovanie by si preto mali vždy preveriť oprávnenie subjektu, prostredníctvom ktorého obchod uzatvárajú, v registri dostupnom na stránke NBS.
„Investovanie na trhu s kryptoaktívami v sebe zahŕňa rôzne riziká. Jedným z týchto rizík sú časté podvody. NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu o investovanie do kryptoaktív dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu,“ podčiarkla banka. Na svojej internetovej stránke zverejňuje aj odporúčania a rady, ako sa brániť voči podvodom v oblasti kryptoaktív.
Centrálna banka pripomenula, že dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila banka.
Zoznam
NBS identifikovala nasledovný zoznam obdobných webových stránok: