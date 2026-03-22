Pozor na podvodníkov! Polícia odporúča, aby si ľudia v prípade pochybností overili identitu volajúceho

BRATISLAVA - Prezídium Policajného zboru (PZ) odporúča, aby si občania v prípade pochybností overili identitu volajúceho, ktorý sa predstavil ako policajt na príslušnom útvare polície. Reagovalo tak na otázky ohľadom podnetu, s ktorým sa obrátil občan, ktorému policajti telefonovali v súvislosti s jeho zbrojným preukazom. Bál sa, že ide o podvod a telefonáty zrušil. Identitu volajúceho osobne preveril na polícii, kde mu potvrdili, že skutočne volali oni.
„Telefonický kontakt s držiteľom zbrojného preukazu môže byť v praxi využitý ako pomocný administratívny spôsob komunikácie, napríklad na overenie alebo doplnenie údajov či dohodnutie ďalšieho postupu. Telefonický kontakt však nenahrádza samotné preverovanie osoby ani šetrenie v mieste pobytu, ktoré sa vykonáva prostredníctvom policajných útvarov v súlade s internými metodickými postupmi,“ uviedla hovorkyňa prezídia Lea Vilhanová. Odporučila tiež, aby občania v prípade pochybností neposkytovali volajúcim žiadne údaje a obrátili sa na políciu prostredníctvom oficiálnych kontaktov.
Policajti overujú údaje žiadateľov
Oddelenie komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Nitre potvrdilo, že policajti z Okresného riaditeľstva PZ v Nových Zámkoch, v ktorého pôsobnosti sa prípad stal, takéto telefonáty vykonávajú. „Policajt u žiadateľa napríklad overuje informácie v súvislosti s jeho pobytom, aké je jeho povolanie, zisťuje, či je alebo v minulosti bol držiteľom zbrojného preukazu,“ uviedlo krajské riaditeľstvo.
Na otázku, či takýto postup nie je nebezpečný aj vzhľadom na telefonické podvody, na ktoré polícia pravidelne upozorňuje, a v ktorých sa podvodníci často vydávajú za policajtov, priamo neodpovedalo. Uviedlo len, že zbor vykonáva preventívne činnosti zamerané na ochranu občanov a verejnosti dáva aj konkrétne odporúčania prostredníctvom sociálnych sietí a médií.
Ako predísť podvodom?
„V prípade zvýšeného výskytu podvodov polícia informuje občanov a zároveň ich usmerňuje, aby sa nestali obeťou podvodu, a teda aby predišli finančným stratám či zneužitiu osobných údajov. Našim cieľom je informovať občanov, posilniť ich obozretnosť, a tým minimalizovať priestor pre podvodníkov. Polícia nikdy nežiada od občanov peniaze, údaje z platobnej karty alebo prihlasovacie heslá ani iné citlivé údaje cez telefón,“ uviedlo tiež nitrianske krajské riaditeľstvo k otázke.