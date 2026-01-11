Veľké sľuby, skončiť však môžete bez peňazí! NBS upozorňuje na pofidérny web: Málo informácií a... TOTO je podozrivé

BRATISLAVA - Na začiatku sú veľké sľuby, na konci však môžete skončiť s prádnou peňaženkou a zneužitými osobnými údajmi. Slovákov znova láka pofidérne vyzerajúca stránka.
Na problémovú platformu fungujúcu cez web www.ziadost.online upozornila Národná banka Slovenska. Stránka podľa nich tvrdí, že sprostredkúva tzv. peer-to-peer (P2P) služby – teda má spájať ľudí, ktorí chcú požičať peniaze, s tými, ktorí si chcú požičať, aby medzi sebou uzatvárali úverové zmluvy. Podľa informácií na stránke majú byť tieto úvery poskytované aj splácané vo virtuálnej mene označenej ako „digitálny dolár“.
Na spomínanom webovom sídle však nie sú uvedené žiadne identifikačné údaje o prevádzkovateľovi platformy, ako obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie ani kontaktné údaje. "Z tohto dôvodu nie je možné identifikovať subjekt, ktorý platformu prevádzkuje, ani overiť jeho prípadné oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť," vysvetlila NBS.
Národná banka Slovenska upozorňuje, že kombinácia viacerých faktorov – chýbajúce údaje o prevádzkovateľovi platformy, nemožnosť ho kontaktovať, používanie neoveriteľnej virtuálnej meny a požiadavka zaplatiť poplatok vopred – môže u spotrebiteľov vyvolať mylný dojem o tom, aká je povaha a bezpečnosť ponúkanej služby. Národná banka zároveň nevylučuje, že takáto situácia môže viesť k riziku neoprávneného získania peňazí, osobných údajov alebo platobných údajov spotrebiteľov. "V tejto súvislosti upozorňujeme aj na všeobecné riziká internetových „úverových ponúk“, ktoré často cielia na ľudí práve tým, že z nich vylákajú peniaze alebo citlivé údaje. Viac informácií k tejto téme je dostupných na webe NBS," uviedli.
Poukázali tiež na to, že investovanie a transakcie spojené s kryptoaktívami v sebe zahŕňajú rôzne riziká. "NBS preto dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si v prípade záujmu dôsledne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. S užitočnými odporúčaniami a radami, ako sa brániť voči podvodom v oblasti kryptoaktív, sa môžete oboznámiť aj na webe NBS," dodali.
Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že činnosť subjektov, ktoré nemajú príslušné povolenie alebo oprávnenie na poskytovanie finančných služieb na území Slovenskej republiky, nepodlieha dohľadu NBS a spotrebitelia v takýchto prípadoch nemajú zabezpečenú ochranu podľa osobitných právnych predpisov. Účasť na takýchto schémach je výlučne na vlastné riziko spotrebiteľa.
V tejto súvislosti Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje spotrebiteľov, aby si pred vstupom do akéhokoľvek zmluvného vzťahu dôkladne preverili subjekt, s ktorým zamýšľajú uzatvoriť zmluvu a overili si jeho oprávnenie poskytovať finančné služby prostredníctvom registra dostupného na internetovej stránke NBS.