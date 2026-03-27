Koniec miliardových podvodov? Vo Vietname zatkli skupinu, ktorá cez kryptomeny okrádala ľudí

HANOJ - Vietnamskej polícii sa podarilo rozbiť skupinu, ktorej členovia spreneverili majetok prostredníctvom platformy na obchodovanie s kryptomenami a okradli investorov o miliardy dolárov. V tejto súvislosti zatkla najmenej sedem ľudí, informovala v piatok agentúra AFP.
Odhalený podvod podľa polície spočíval v predaji falošnej digitálnej meny nič netušiacim obetiam v „mimoriadne veľkom rozsahu“. Platformu na obchodovanie s kryptomenami známu ako ONUS navštívili milióny Vietnamcov. Od 20. marca je nedostupná. Na rozdiel od Číny, ktorá kryptomeny úplne zakázala, Vietnam umožnil, aby sa s nimi súvisiaca technológia rozvíjala v právne nejasnej oblasti. Kryptomeny sa síce nesmú používať na platenie, no ich držba či obchodovanie s nimi je v zásade neobmedzené.
Vietnamská polícia si v rámci operácie predvolala viac než 140 osôb na výsluch. Následne zatkla podnikateľa Vuonga Le Vinh Nhana, známeho aj pod menom Eric Cuong, a šesť ďalších ľudí, ktorých podozrievajú zo spolupáchateľstva. Obvinení sú zo sprenevery majetku a prania špinavých peňazí.
Finančník a jeho skupina podľa polície od roku 2018 vytvárali falošné kryptomeny, ktoré vydávali a predávali prostredníctvom platformy ONUS. Investori prišli podvodom o „miliardy dolárov,“ uviedla polícia bez poskytnutia podrobností. Vuonga obvinila z propagácie fiktívnych aktív, manipulácie s ponukou a dopytom, a z ovplyvňovania cien. Obete, ktoré podvodníkom naleteli, podľa AFP vyjadrili sklamanie. Jeden anonymný používateľ uviedol, že je zdrvený po tom, čo prišiel o viac ako 15.000 dolárov.