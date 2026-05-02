Máte u nich peniaze? Okamžite si skontrolujte účty! Tieto firmy nemajú na Slovensku čo hľadať, varuje NBS

BRATISLAVA – Sen o rýchlom zbohatnutí na kryptomenách sa môže pre mnohých Slovákov zmeniť na nočnú moru. Národná banka Slovenska (NBS) vydala mimoriadne varovanie pred aktivitami viacerých spoločností, ktoré u nás ponúkajú krypto-služby bez akéhokoľvek povolenia. Ak medzi nimi nájdete platformu, cez ktorú obchodujete, mali by ste zbystriť pozornosť. Vaše peniaze môžu byť vo vážnom ohrození a štát nad nimi nemá žiadny dohľad.
Národná banka Slovenska nenechala nič na náhodu a zverejnila konkrétne názvy subjektov, ktoré podľa jej zistení nemajú na slovenskom trhu potrebné oprávnenia. Tieto firmy lákajú na investovanie do kryptoaktív, no v skutočnosti im chýba „zelená“ od regulátora.
Pozor na tieto spoločnosti a ich stránky:
- Blockaris Financial Technologies s.r.o. (https://tranzex.io/sk)
- FinTechSphere s.r.o. (https://valts.io/)
- Chainverra Digital Solutions s. r. o. (https://velinex.co/)
- Klyra s.r.o. (https://klyra.solutions/sk)
- One Two Chaos s. r. o. (https://www.12chaos.com/)
- XchangeOn s. r. o. (https://xchangeon.io/)
- Amarium s. r. o. / Cwallet (https://cwallet.com/)
- Cosmonyx s.r.o. (https://cosmonyx.co/)
„NBS upozorňuje, že žiadna z týchto spoločností nie je oprávnená poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky,“ uvádza banka vo svojom stanovisku. Pre bežného človeka to znamená jediné – ak sa niečo pokazí, banka vás neochráni. Legálne služby môžu u nás poskytovať len tie subjekty, ktoré majú povolenie priamo od NBS alebo od dohľadu v inom členskom štáte EÚ.
Využívaním služieb „čiernych“ hráčov sa klienti vystavujú značnému riziku. Ak sa vám peniaze z účtu stratia alebo platforma zo dňa na deň zmizne, vaše možnosti na odškodnenie budú takmer nulové.
Dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, centrálna banka preto nezverejňuje prípadné výsledky z vykonaného dohľadu. „NBS vždy vykonáva potrebné kroky a poskytuje súčinnosť aj iným inštitúciám a úradom. Ak má spotrebiteľ podozrenie zo spáchania trestného činu, odporúča sa podať trestné oznámenie na príslušnom oddelení Policajného zboru alebo prokuratúre,“ doplnila banka.