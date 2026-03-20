Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?

BRATISLAVA - V posledných dňoch sa čoraz viac hovorí o platoch poslancoch a ústavných činiteľoch. Slováci túto tému otvorili po tom, ako sa dozvedeli, že premiér, ministri a prezident si prilepšia o stovky eur vďaka rastu paušálnych náhrad. Hlava štátu teraz zverejnila výplatnú pásku za február, pričom tvrdí, že aj jeho sa dotkli konsolidačné opatrenia. Ako?
"Plat prezidenta je vec verejná a každý má právo vedieť pravdu o tom, aká výplata mu chodí na účet," zverejnil prezident Peter Pellegrini status na sociálnej sieti, kde vidno jeho digitálnu výplatnú pásku. Ako uviedol, mzda hlavy štátu sa počíta rovnako, ako za predchádzajúcich prezidentov Andreja Kisku či Zuzany Čaputovej. "Teraz však po prijatí konsolidačných opatrení klesol príjem hlavy štátu o vyše 2000 eur v čistom a dnes vyzerá presne takto," upozornil Pellegrini.
Na výplatnej páske vidno, že hlava štátu má základný príjem vo výške 16 460 eur. Z tejto mzdy odvádza poistné vo výške 2 399,38 eura a daň 5 874,43 eura. Okrem toho sú v páske uvedené paušálne náhrady vo výške 1 327,76 eura. Položka "ostatné" predstavuje 202,5 eura. Hrubá mzda je vyčíslená na 17 990,26 eura. Pri položke zrážky je vyčíslená hodnota 0 eur.
Reakcia na búrlivú diskusiu
Prezident týmto krokom reaguje na diskusiu Slovákov na platy verejných funkcionárov po tom, ako sa medializovalo, že paušálne náhrady premiéra a ministrov stúpnu o stovky eur, a to už od apríla. Napríklad, ministri si ku mzde prilepšia o 300 eur, premiér o 400 eur. Poslancov NR SR sa zvyšovanie príjmov nedotkne, keďže majú v rámci konsolidácie zmrazené platy na dva roky. Z prostredia opozičnej, ale už aj koaličnej strany sa ozýva vlna nesúhlasu. Ba čo viac, koaličný Hlas avizoval, že navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie v tomto zmysle sa chystá predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí.
Počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu Erik Tomáš.
Reagoval tak na opakovanú otázku, ktorú predložili viaceré opozičné poslankyne na viacerých členov vlády: „Pán minister, považujete zvýšenie vašich paušálnych náhrad počas konsolidácie za morálne a plánujete sa ich vzdať?“
„Nepovažujem to za správne, a preto strana Hlas predloží na rokovanie vlády uznesenie o zmrazení paušálnych náhrad. Nesledujem tú tému podrobne, ale pokiaľ mám správne informácie, zvýšené paušálne náhrady by sa mali prejaviť v aprílovom príjme. Ak je to tak, tak je ešte chvíľu čas. V každom prípade strana Hlas v zmysle politických dohôd vo vládnej koalícii bude navrhovať na rokovaní vlády zmrazenie paušálnych náhrad,“ vyhlásil Tomáš.