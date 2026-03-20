Piatok20. marec 2026, meniny má Víťazoslav, zajtra Blahoslav

Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - V posledných dňoch sa čoraz viac hovorí o platoch poslancoch a ústavných činiteľoch. Slováci túto tému otvorili po tom, ako sa dozvedeli, že premiér, ministri a prezident si prilepšia o stovky eur vďaka rastu paušálnych náhrad. Hlava štátu teraz zverejnila výplatnú pásku za február, pričom tvrdí, že aj jeho sa dotkli konsolidačné opatrenia. Ako?

"Plat prezidenta je vec verejná a každý má právo vedieť pravdu o tom, aká výplata mu chodí na účet," zverejnil prezident Peter Pellegrini status na sociálnej sieti, kde vidno jeho digitálnu výplatnú pásku. Ako uviedol, mzda hlavy štátu sa počíta rovnako, ako za predchádzajúcich prezidentov Andreja Kisku či Zuzany Čaputovej. "Teraz však po prijatí konsolidačných opatrení klesol príjem hlavy štátu o vyše 2000 eur v čistom a dnes vyzerá presne takto," upozornil Pellegrini. 

Na výplatnej páske vidno, že hlava štátu má základný príjem vo výške 16 460 eur. Z tejto mzdy odvádza poistné vo výške 2 399,38 eura a daň 5 874,43 eura. Okrem toho sú v páske uvedené paušálne náhrady vo výške 1 327,76 eura. Položka "ostatné" predstavuje 202,5 eura. Hrubá mzda je vyčíslená na 17 990,26 eura. Pri položke zrážky je vyčíslená hodnota 0 eur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reakcia na búrlivú diskusiu

Prezident týmto krokom reaguje na diskusiu Slovákov na platy verejných funkcionárov po tom, ako sa medializovalo, že paušálne náhrady premiéra a ministrov stúpnu o stovky eur, a to už od apríla. Napríklad, ministri si ku mzde prilepšia o 300 eur, premiér o 400 eur. Poslancov NR SR sa zvyšovanie príjmov nedotkne, keďže majú v rámci konsolidácie zmrazené platy na dva roky. Z prostredia opozičnej, ale už aj koaličnej strany sa ozýva vlna nesúhlasu. Ba čo viac, koaličný Hlas avizoval, že navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie v tomto zmysle sa chystá predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí.

Počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda Hlasu Erik Tomáš.

Reagoval tak na opakovanú otázku, ktorú predložili viaceré opozičné poslankyne na viacerých členov vlády: „Pán minister, považujete zvýšenie vašich paušálnych náhrad počas konsolidácie za morálne a plánujete sa ich vzdať?“

„Nepovažujem to za správne, a preto strana Hlas predloží na rokovanie vlády uznesenie o zmrazení paušálnych náhrad. Nesledujem tú tému podrobne, ale pokiaľ mám správne informácie, zvýšené paušálne náhrady by sa mali prejaviť v aprílovom príjme. Ak je to tak, tak je ešte chvíľu čas. V každom prípade strana Hlas v zmysle politických dohôd vo vládnej koalícii bude navrhovať na rokovaní vlády zmrazenie paušálnych náhrad,“ vyhlásil Tomáš.
 

Viac o téme: Výplatná páskaPeter PellegriniPrezidentVýplatná páska prezidenta
Petičiari za košický Pamätník Sovietom vítajú prijatie zákona o vyššej ochrane pamätníkov.
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Matej Duša a Tamara Potocká sú najlepší plavci za rok 2025
Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?
Skládka odpadu zachvátená ohňom: Hasiči zasahujú v Partizánskej Ľupči
Myslia si, že ak majú peniaze, môžu všetko?! Bojnická zoo zverejnila šokujúce informácie: TOMUTO musia čeliť
Bratislavčania pozor: Poplatok za komunálny odpad už vybavíte online cez Bratislavské konto
Trump tvrdo zaútočil na NATO: Spojencov označil za „zbabelcov“ a „papierového tigra“
Poplach na francúzskej lietadlovej lodi: Vojak prezradil jej polohu! Pri behu po palube použil smart hodinky
USA vyslali posily do regiónu: Tri vojnové lode a tisíce vojakov mieria na Blízky východ
ŠOKUJÚCE správy! Irán pre USA nepredstavoval hrozbu, Trumpa mal do vojny zatiahnuť TENTO spojenec
Tragická smrť známej influencerky (†23) v Thajsku: Jej mame hrozia miliónové dlhy!
Prešli len dve kolá a Koleník už pozná svoju kráľovnú: Pri tejto žene by ho prehra nebolela!
Šokujúca spoveď Veroniky Žilkovej: Pokus o samovraždu!
Mimoriadne smutná správa: Zomrel legendárny Chuck Norris (†86)!
Vyhadzujete šupky z cibule? Robíte zle, treba s nimi robiť toto - čítajte
To ČO sa našlo pri garážach? Policajti riešili prípad, s akým sa bežne nestretávajú ani tí NAJSKÚSENEJŠÍ!
Vytiahla z nich MAJLAND a zničila im životy: Spoveď podvodníčky, ktorá presne vedela, čo chcú ZÚFALÍ muži počuť
Jarná sezóna je tu: Najkrajšia záhrada Európy otvorila svoje brány
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Kamenický oznámil novinku, Investor II je vypredaný: Na kúpu ďalších dlhopisov zostávajú posledné hodiny!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!

HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Zlá správa pred zápasom s Kosovom: V nominácii Slovenska nastala vynútená zmena
HK Nitra – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Prečo sa vám po pracovnom pohovore nikto neozve? 5 dôvodov, prečo vás firma ghostla
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Rusko má v rukách ukradnutý americký nástroj na špehovanie telefónov. Stačí jedna návšteva webu a tvoj mobil môže vyzradiť všetko
AI ti má zjednodušiť život, no môže to dopadnúť zle. Veľký regulačný úrad bije na poplach pred tým, kam to celé smeruje
CO2 už nemusí byť len odpad: Vedci našli spôsob, ako ho efektívnejšie premeniť na palivo
2/3 ruských jadrových ponoriek sú v Arktíde. NATO čelí novej realite
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 viet, ktoré žiadny muž nechce počuť: Väčšina žien ich hovorí bez toho, aby si to uvedomila
Prezident Pellegrini zverejnil výplatnú pásku: Aj mňa sa dotkla konsolidácia, tvrdí! O koľko mu klesol príjem?
Myslia si, že ak majú peniaze, môžu všetko?! Bojnická zoo zverejnila šokujúce informácie: TOMUTO musia čeliť
Poplach na francúzskej lietadlovej lodi: Vojak prezradil jej polohu! Pri behu po palube použil smart hodinky
ŠOKUJÚCE správy! Irán pre USA nepredstavoval hrozbu, Trumpa mal do vojny zatiahnuť TENTO spojenec

