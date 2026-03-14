Sobota14. marec 2026, meniny má Matilda, zajtra Svetlana

Slnko a teplo na horách: Pre všetky pohoria Slovenska platí malé lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto
Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo všetkých pohoriach Slovenska platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Počasie počas dňa bude ovplyvňovať okraj tlakovej výše a rozpadajúci sa zvlnený studený front. Naďalej bude veľmi teplo, teploty dosiahnu kladné čísla v polohách pod 1800 metrov nad morom (m n. m.). Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).

Sneh v noci stuhne a následne sa cez deň vplyvom prílevu teplého vzduchu a slnečného žiarenia bude natápať, a to najmä v stredných polohách na južných expozíciách. Vplyvom silného vetra nebude natápanie také výrazné ako v predošlých dňoch.

„V najvyšších polohách boli na lokálnych miestach počas štvrtkového (12. 3.) popoludnia zaznamenané snehové zrážky. Tu sa nachádza vlhký nový sneh v malej hrúbke,“ spresnilo stredisko. Aktuálna situácia je v teréne dobre rozpoznateľná, treba si dať pozor na väčšiu hrúbku premočeného snehu, na severných expozíciách najvyšších polôh, naopak, pozor na ojedinelé snehové vankúše nafúkaného snehu. Výška snehovej pokrývky je výrazne podpriemerná, najmä v polohách do 1500 m n. m.

Viac o téme: PočasieLavínaHzsPohorieLiptovský hrádok
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Stream naživo

