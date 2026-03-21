Dvaja lyžiari zahynuli pri lavíne v talianskych Alpách: Ďalší sú zranení a jeden nezvestný

RÍM – Dvaja lyžiari zahynuli v sobotu pri lavíne v talianskych Alpách. Došlo k nej okolo poludnia v regióne Južné Tirolsko a zranenia utrpeli ďalší piati ľudia. Jedného lyžiara museli letecky previezť do nemocnice a pokračovalo pátranie po jednom nezvestnom, oznámila horská záchranná služba. Informujú o tom agentúry AFP a DPA.
Záchranná služba prijala okolo poludnia oznámenie, že lavína zasiahla približne desiatich lyžiarov vo výške asi 2300 metrov na hore Hohe Ferse (Monte Tallone Grande) neďaleko obce Ratschings. Na miesto vyslali šesť vrtuľníkov a o situácii upovedomili okolité nemocnice, uviedol hovorca služby.
Totožnosť obetí zatiaľ neznáma
Úrady zatiaľ nezverejnili bližšie údaje o totožnosti obetí. Pred niekoľkými dňami v rovnakej oblasti zomrel pri lavíne muž z Poľska. Lavínová výstraha na sobotu hodnotila tamojšie nebezpečenstvo ako nízke až mierne.
Počet obetí lavín v európskych horách počas zimnej sezóny od októbra 2025 sa po najnovšej tragédii zvýšil na najmenej 127. Najviac úmrtí zaznamenali v Taliansku, kde dosiaľ zomrelo 34 ľudí, nasledujú Francúzsko (31) a Rakúsko (29). Údaje zhromažďuje združenie Európska služba varovania pred lavínami (EAWS).