Útoky na majetok premiéra Starmera: Podpaľačov riadil niekto cez Telegram! V správach hovoril po rusky

Keir Starmer
Keir Starmer (Zdroj: SITA/Stefan Rousseau/PA via AP, Pool))
LONDÝN - Podpaľačské útoky na nehnuteľnosti spojené s britským premiérom Keirom Starmerom, ku ktorým došlo v máji 2025, boli podľa prokuratúry objednané cez online kontakt hovoriaci po rusky. Táto osoba trojici podozrivých za ich vykonanie ponúkla finančnú odmenu. Na súde v Londýne to v stredu uviedol prokurátor Duncan Atkinson, informovali agentúra Reuters a britská stanica BBC.

Obžalovaní – dvaja Ukrajinci a jeden Rumun narodený na Ukrajine – čelia obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchať podpaľačstvo. Všetci traja muži obvinenia odmietajú. Ako osobu, ktorá stojí za všetkými požiarmi, polícia identifikovala jedného z trojice mužov – 22-ročného Romana Lavrynovycha. Vyšetrovanie ukázalo, že práve Lavrynovych dostal cez aplikáciu Telegram ponuku na založenie požiarov. Oslovila ho po rusky hovoriaca kontaktná osoba vystupujúca pod prezývkou El Money. Súd uviedol, že Lavrynovych a El Money si od septembra 2024 vymenili viac ako 320 správ.

Atkinson na stredajšom pojednávaní uviedol, že je nezvyčajné, aby v priebehu piatich dní vznikli v tej istej oblasti tri požiare. Zároveň zdôraznil, že „požiare majetku spojeného s tou istou osobou už nemožno považovať za náhodu“. Atkinson pripomenul, že 8. mája 2025 bolo v štvrti Kentish Town na severe Londýna úmyselne zapálené vozidlo Toyota, ktoré kedysi patrilo Starmerovi. O tri dni neskôr nasledoval požiar v jednom dome a 12. mája v ďalšom.

Požiare nehnuteľností spojených s premiérom

Jednu z nehnuteľností – na Ellington Road - podľa Atkinsona spravovala spoločnosť, v ktorej bol Starmer kedysi riaditeľom a akcionárom. Druhá – na Countess Road – patrila premiérovi a bývala v nej jeho švagriná. V oboch prípadoch obyvateľov domov po založení požiaru zobudil zápach dymu. Podľa Atkinsona boli požiare založené podobným spôsobom a „v čase, keď obyvatelia spali“. Dodal, že išlo o konanie, ktoré mohlo ohroziť ich životy.

Spolu s Lavrynovychom sú obvinení aj ďalší Ukrajinec Petro Pochynok (35) a Rumun Stanislav Carpiuc (27). Atkinson uviedol, že Pochynok bol naverbovaný Carpiucom, aby pomohol Lavrynovychovi pri prvom požiari, pričom Carpiuc sa mal podieľať na plánovaní a prijímaní odmeny. „Polícia získala komunikáciu v aplikácii Telegram medzi Lavrynovychom a osobou vystupujúcou ako El Money, z ktorej vyplýva, že Lavrynovych bol naverbovaný, dostával pokyny a bola mu prisľúbená odmena za požiare, ktoré mal založiť,“ uviedol Atkinson.

Polícia získala aj komunikáciu medzi Carpiucom a El Moneym. Táto osoba komunikovala po rusky, na rozdiel od ukrajinčiny, ktorú medzi sebou používali obvinení. Atkinson pred porotou uviedol, že obžalovaní zrejme nemali politickú ani ideologickú motiváciu, ale konali pre finančný zisk. Pred členmi súdnej poroty zároveň dodal, že nie je podstatné, či vedeli, že cieľom útokov bol majetok spojený s premiérom, ani či to ovplyvnilo ich konanie.

Súvisiace články

Krvavý útok v židovskej
Krvavý útok v židovskej štvrti Londýna: Útočník s nožom pobodal dvoch ľudí! Zasahovať musela polícia
Zahraničné
Na snímke britský kráľ
Trump pri návšteve kráľa Karola: Američania nemajú bližších priateľov než Britov
Zahraničné
37-ročný muž mal útočiť
37-ročný muž mal útočiť na židovské objekty: Britská polícia ho zadržala
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Merz chce rokovať o účasti USA na misii v Hormuzskom prielive
Zahraničné

Zoznam TV

Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale
Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale
Prominenti
Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Prominenti
Svadba storočia mala aj svoju temnú stránku
Svadba storočia mala aj svoju temnú stránku
Feminity TV

Domáce správy

FOTO Mrazivé prekvapenie na konci
Mrazivé prekvapenie na konci apríla: Teploty klesnú až na -5 stupňov! Nočný mráz môže zničiť celú úrodu
Domáce
Juraj Blanár
Diplomatická misia v Albánsku: Blanár a zástupcovia S3 spoja sily, v hre je rozširovanie Európskej únie
Domáce
FOTO V hniezde záchrany v
V hniezde záchrany v Bratislave našli malé dievčatko: Má len niekoľko týždňov, je v rukách lekárov
Domáce
Veľká zmena pre dlhodobo chorých: Liečebňu v Štiavničke kompletne zrekonštruujú za 8 miliónov eur
Veľká zmena pre dlhodobo chorých: Liečebňu v Štiavničke kompletne zrekonštruujú za 8 miliónov eur
Žilina

Zahraničné

Keir Starmer
Útoky na majetok premiéra Starmera: Podpaľačov riadil niekto cez Telegram! V správach hovoril po rusky
Zahraničné
FOTO Minister obrany USA Pete
ŠOKUJÚCE Šaty manželky ministra Hegsetha rozdelili internet: Známy e-shop ich ponúka za SMIEŠNU cenu!
Zahraničné
El Niño sa prebúdza!
El Niño sa prebúdza! Svet čaká vlna EXTRÉMOV, akú sme ešte nezažili
Zahraničné
Tvrdý úder ruskej tieňovej
Tvrdý úder ruskej tieňovej flotile! Švédi zhabali loď, ktorá mala vyvážať ukradnuté ukrajinské obilie
Zahraničné

Prominenti

FOTO Markéta Konvičková
Zázrak po rokoch boja: Ťažko chorá Konvičková hlási skvelé správy! Konečne sa mi podarilo...
Domáci prominenti
Michal Mrocek poča nakrúcania
Slovenský klavirista dobyl svet: Jeho videoklip konkuruje popovým hviezdаm na prestížnom festivale
Domáci prominenti
Ray J
Kontroverzný raper odhaľuje počet žien, s ktorými mal sexuálny pomer: Šialené číslo!
Zahraniční prominenti
Dana Miklášová na premiére
Dcéra Karola Duchoňa na premiére The Duchon's 2: V jednej sekunde vyletela zo stoličky a spustila...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality
NAJVÄČSIE TABU ženskej sexuality odhalené: Ultrazvuk ukázal, ČO v skutočnosti vyteká z tela ženy pri ORGAZME!
Zaujímavosti
Úmrtia na vysoký krvný
Úmrtia na vysoký krvný tlak rastú: Najviac ohrozená je skupina, ktorú by ste nečakali
vysetrenie.sk
Miznú vám centimetre? Odborníci
Miznú vám centimetre? Odborníci odhalili, prečo sa MUŽSKÁ PÝCHA zmenšuje a ako to zastaviť!
Zaujímavosti
PARADOX tetovania: Kým u
PARADOX tetovania: Kým u niekoho môže spustiť chorobu, iných PREKVAPIVO CHRÁNI pred rakovinou kože!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)

Šport

VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
VIDEO Gólová kanonáda v Trenčíne! Slovenskí mladíci sfúkli Dánov a zahrajú si o medaily
MS v hokeji do 18 rokov
Slovensko s obrovskou šancou na finále! Poznáme semifinálové dvojice MS do 18 rokov
Slovensko s obrovskou šancou na finále! Poznáme semifinálové dvojice MS do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
VIDEO Zámorská potupa v priamom prenose! Lotyšsko šokovalo hokejový svet a vyradilo USA
VIDEO Zámorská potupa v priamom prenose! Lotyšsko šokovalo hokejový svet a vyradilo USA
MS v hokeji do 18 rokov
Atlético Madrid – Arsenal FC: Online prenos z 1. semifinále Ligy majstrov
Atlético Madrid – Arsenal FC: Online prenos z 1. semifinále Ligy majstrov
Liga majstrov

Auto-moto

Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy

Kariéra a motivácia

Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
CV a motivačný list
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Aktuality
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vyhorenie
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Kurzy a štúdium

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty

Technológie

Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Muž vošiel do mora s malou ranou, o tri dni prišiel o nohu. „Mäsožravá“ baktéria sa šíri aj do dovolenkových oblastí
Veda a výskum
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
Bol Kraken skutočný? Vedci našli stopy po obrej chobotnici, ktorá mohla pred 100 miliónmi rokov vládnuť oceánom
História
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Vedci vytvorili roboty z uzlov. Nemajú motor ani batériu, no po zahriatí vyskočia takmer dva metre vysoko
Technológie
Európska komisia opäť pritlačila na Google: Žiada, aby sa Android otvoril aj konkurenčným AI asistentom
Európska komisia opäť pritlačila na Google: Žiada, aby sa Android otvoril aj konkurenčným AI asistentom
Android

Bývanie

Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Pre kutilov

Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada

