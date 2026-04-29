Útoky na majetok premiéra Starmera: Podpaľačov riadil niekto cez Telegram! V správach hovoril po rusky

LONDÝN - Podpaľačské útoky na nehnuteľnosti spojené s britským premiérom Keirom Starmerom, ku ktorým došlo v máji 2025, boli podľa prokuratúry objednané cez online kontakt hovoriaci po rusky. Táto osoba trojici podozrivých za ich vykonanie ponúkla finančnú odmenu. Na súde v Londýne to v stredu uviedol prokurátor Duncan Atkinson, informovali agentúra Reuters a britská stanica BBC.
Obžalovaní – dvaja Ukrajinci a jeden Rumun narodený na Ukrajine – čelia obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchať podpaľačstvo. Všetci traja muži obvinenia odmietajú. Ako osobu, ktorá stojí za všetkými požiarmi, polícia identifikovala jedného z trojice mužov – 22-ročného Romana Lavrynovycha. Vyšetrovanie ukázalo, že práve Lavrynovych dostal cez aplikáciu Telegram ponuku na založenie požiarov. Oslovila ho po rusky hovoriaca kontaktná osoba vystupujúca pod prezývkou El Money. Súd uviedol, že Lavrynovych a El Money si od septembra 2024 vymenili viac ako 320 správ.
Atkinson na stredajšom pojednávaní uviedol, že je nezvyčajné, aby v priebehu piatich dní vznikli v tej istej oblasti tri požiare. Zároveň zdôraznil, že „požiare majetku spojeného s tou istou osobou už nemožno považovať za náhodu“. Atkinson pripomenul, že 8. mája 2025 bolo v štvrti Kentish Town na severe Londýna úmyselne zapálené vozidlo Toyota, ktoré kedysi patrilo Starmerovi. O tri dni neskôr nasledoval požiar v jednom dome a 12. mája v ďalšom.
Požiare nehnuteľností spojených s premiérom
Jednu z nehnuteľností – na Ellington Road - podľa Atkinsona spravovala spoločnosť, v ktorej bol Starmer kedysi riaditeľom a akcionárom. Druhá – na Countess Road – patrila premiérovi a bývala v nej jeho švagriná. V oboch prípadoch obyvateľov domov po založení požiaru zobudil zápach dymu. Podľa Atkinsona boli požiare založené podobným spôsobom a „v čase, keď obyvatelia spali“. Dodal, že išlo o konanie, ktoré mohlo ohroziť ich životy.
Spolu s Lavrynovychom sú obvinení aj ďalší Ukrajinec Petro Pochynok (35) a Rumun Stanislav Carpiuc (27). Atkinson uviedol, že Pochynok bol naverbovaný Carpiucom, aby pomohol Lavrynovychovi pri prvom požiari, pričom Carpiuc sa mal podieľať na plánovaní a prijímaní odmeny. „Polícia získala komunikáciu v aplikácii Telegram medzi Lavrynovychom a osobou vystupujúcou ako El Money, z ktorej vyplýva, že Lavrynovych bol naverbovaný, dostával pokyny a bola mu prisľúbená odmena za požiare, ktoré mal založiť,“ uviedol Atkinson.
Polícia získala aj komunikáciu medzi Carpiucom a El Moneym. Táto osoba komunikovala po rusky, na rozdiel od ukrajinčiny, ktorú medzi sebou používali obvinení. Atkinson pred porotou uviedol, že obžalovaní zrejme nemali politickú ani ideologickú motiváciu, ale konali pre finančný zisk. Pred členmi súdnej poroty zároveň dodal, že nie je podstatné, či vedeli, že cieľom útokov bol majetok spojený s premiérom, ani či to ovplyvnilo ich konanie.